Il Paradiso delle Signore 9, spoiler 23-27 settembre: decisione azzardata

Nuovi guai per il Paradiso delle Signore, tutte le anticipazioni delle prossime puntate: una chiamata spiazzerà Marta.

Le puntate in del Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 23 al 27 settembre 2024 apriranno numerose trame sul futuro della soap opera. L’appuntamento come sempre è dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 su Rai Uno.

Tra le protagoniste di questa nuova stagione ritroviamo Gloria Radulescu con la sua Marta, tornata lo scorso anno dopo una prolungata assenza. Marta ha perso per sempre ogni possibilità di recuperare il suo matrimonio con Vittorio Conti, Alessandro Tersigni ha infatti detto addio al cast della fortuna soap.

Il Paradiso delle signore, Marta riceve una chiamata dall’America

Nell’ultima puntata dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto l’addio di Vittorio Conti e Matilde Frigerio. I due, più innamorati che mai, hanno deciso di lasciare Milano per aprire un’azienda di mobili a New York. I due infatti per stare insieme hanno dovuto lasciare l’Italia, dove avrebbero rischiato il carcere per adulterio.

A sorpresa, nelle puntate che vedremo in onda dal 23 al 27 settembre 2024 Marta riceverà una chiamata da Matilde. Superata la sorpresa la Guarnieri scoprirà il motivo di questa telefonata, a quanto pare Matilde ha bisogno di alcuni disegni legati a un progetto di suo padre. La donna infatti nella fretta di abbandonare Milano ha lasciato i fogli a Milano.

Marta scoprirà che quei disegni sono ora in possesso di Tancredi. L’uomo si dirà disposto a restituire i progetti in questione, tuttavia lo farà solo a una condizione: sarà lui a consegnarli a Matilde.

Intanto la famiglia Guarnieri viene scossa da un’altra novità: l’arrivo di Odile, la figlia di Adelaide. La ragazza, dopo aver perso entrambi i genitori ha infatti deciso di lasciare la Svizzera per volare a Milano, dove si fermerà stabilmente.

La contessa Adelaide si mostrerà molto sorpresa dall’arrivo della donna, tuttavia non potrà non preoccuparsi del suo ex compagno Umberto Guarnieri. La contessa chiederà a quest’ultimo di stare alla larga da Odile. Una richiesta accolta con molta curiosità da Umberto.

In queste puntate ci sarà anche un primo incontro tra Odile e Matteo, i due avranno modo di scambiare qualche parola e parleranno anche di Maria Puglisi. Odile dal canto suo è pronta a dare il massimo per guadagnarsi la sua indipendenza a Milano, tanto da iniziare a guardarsi intorno per trovare la sua strada professionale.