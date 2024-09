Bake Off Italia 2024: chi sono i pasticcieri della nuova stagione

Scopriamo chi sono i quattordici pasticceri della nuova stagione di Bake Off Italia 2024. La gara sta per iniziare, i forni sono già caldi.

Le prime due puntate hanno portato i giudici a scegliere i quattordici concorrenti ufficiali di Bake Off 2024. Una dura selezione ha visto tornare a casa promettenti pasticceri. Sono rimasti solo i migliori e abbiamo visto come l’asticella sia sempre più alta.

Bake Off è iniziato con alcune interessanti novità. Una pre-selezione e l’approdo nel programma di Iginio Massari, uno dei re della pasticceria italiana. Il talent show più dolce della TV è ancora una volta condotto da Benedetta Parodi mentre i giudici dello scorso hanno sono stati confermati, Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia.

Nelle prime due puntate abbiamo capito il livello dei pasticceri amatoriali in gara nella nuova stagione di Bake Off e siamo sicuri che ognuno di voi già si è fatto un’idea su chi arriverà fino alla fine e chi si rivelerà una sorpresa puntata dopo puntata. Ma chi sono questi concorrenti? Iniziamo con Alfonso, 32enne di Acerra appassionato di Funko Pop. Un eclettico pasticcere che si è avvicinato ai dolci da grande e punta alla perfezione. Claudio ha 28 anni, viene da Porto Potenza Picena ed è un tecnico formulatore di vernici con l’idea di cambiare lavoro per diventare pasticcere.

Tutti i concorrenti di Bake Off 2024

Un altro concorrente di Bake Off 2024 è Domenica, esplosiva ex impiegata di 61 anni, creativa e con una grande passione per la pasticceria che ha deciso di coltivare fino in fondo. Federica viene da Parma ma è originaria di Reggio Calabria, ha 35 anni ed è una chimica. Sta cercando sé stessa con l’aiuto della pasticceria. Arriviamo al professore di religione, Francesco B. Amante dei libri e della cultura, vuole associare queste passioni a quella dei dolci. Il suo sogno? Diventare pasticcere presso le cucine del Quirinale.

Tra i giovani concorrenti c’è Francesco G, 20 anni e con una missione. Dimostrare ai genitori che da grande vuole fare il pasticcere e ne ha le capacità. Altra giovanissima di Bake Off 2024 Giorgia, 22enne ballerina che si rilassa quando fa dolci. La sua particolarità è la lunga chioma, 1,35 euro di capelli che un giorno donerà. Continuiamo con Giulia, una donna decisa, umile e che già ha dimostrato di essere una delle concorrenti da battere e Helene, 36enne architetto risoluta e competitiva, altra concorrente molto forte. Poi ci sono Jessica, commessa che sta ricostruendo la sua vita, Liza mamma e donna senza paura dopo un’infanzia difficile e Manuela, insegnante sorridente che fa risolvere i problemi con i dolci. Concludono la carrellata Sergio di 54 anni che sta realizzando il sogno di bambino e Valeria, amante del vintage e dei dolci.