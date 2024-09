Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: arriva l’incontro inaspettato, fuochi e fiamme tra i due

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che nelle prossime puntate ci sarà l’atteso incontro tra i due protagonisti: ecco che cosa accadrà.

Dopo la lunga pausa estiva, la soap opera italiana è tornata in onda su Rai 1 con le nuove puntate che hanno introdotto nuovi personaggi e, di conseguenza, nuove storie tutte da seguire nei prossimi mesi di trasmissione. Gli spoiler dei prossimi episodi hanno rivelato importanti novità.

Si è entrato ufficialmente nel vivo della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, con le nuove dinamiche che stanno caratterizzando le vite dei tanti personaggi che girano attorno all’atelier milanese degli anni ’60. Le anticipazioni delle puntate previste dal 23 al 27 settembre rivelano che ci sarà l’atteso primo incontro tra Matteo e Odile, i quali sono diventati determinanti nella storia della soap opera, pronti a prendersi sempre più un ruolo di rilievo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: primo incontro tra Matteo e Odile

Gli spoiler della prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda dal 23 al 27 settembre, rivelano che, dopo essersi stabilita a Milano ed essere uscita allo scoperto, rivelando a tutti di essere la figlia di Adelaide di Sant’Erasmo, Odile si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro a Milano ed è determinata nel fare tutto da sola.

La ragazza non ha intenzione di farsi aiutare dalla madre, evitando così che la contessa possa far valere le sue conoscenze. Odile quindi continuerà a conoscere la città e avrà modo di incontrare per la prima volta Matteo Portelli, il contabile del Paradiso che è tornato a Milano da Parigi dove ha passato qualche tempo con la sua fidanzata Maria Puglisi.

Odile e Matteo avranno modo di conoscersi e parlare proprio di Maria Puglisi, la quale sul finale della passata stagione ha deciso di lasciare il suo incarico da stilista all’atelier milanese per intraprendere una nuova esperienza professionale nella capitale francese al fianco di Defois. Dunque, un incontro che potrebbe creare nuove interessanti dinamiche.

Le anticipazioni del Paradiso rivelano anche che ci saranno nuove opportunità per Rosa, la quale ha impressionato tutti con la sua intervista a Odile. Grazie al successo, Roberto ha deciso di affidare alla Venere un nuovo incarico che la porterà a realizzare una serie di interviste all’interno del suo editoriale per il Paradiso Market e mettere in luce il suo talento.