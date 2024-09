Un Posto al Sole anticipazioni, colpo di scena sull’aggressione: Diego confessa tutto

Colpo di scena a Upas nella puntata del 4 ottobre, Diego rivela a Ida i suoi dubbi sull’aggressione per la quale Marina risulta la principale sospettata.

Tra qualche giorno in Un posto al sole andrà in scena l’ormai famosa aggressione di cui si legge da giorni e che riguarderà uno dei personaggi coinvolti nel processo. Sembra ormai anche certa l’identità del personaggio che rischierà di perdere la vita, mentre nelle anticipazioni della prossima settimana si scopre che Diego confiderà a Ida i suoi dubbi rispetto a quanto successo.

C’è ancora mistero intorno all’ormai famosa aggressione che si vedrà presto in Un posto al sole; ma se di questa non si sanno ancora le dinamiche, dalle anticipazione della fiction riguardanti la prossima settimana, quella dal 30 settembre al 4 ottobre, si scopre che Diego confida ad Ida le sue perplessità rispetto all’accaduto.

Nello specifico, Diego spiegherà di aver capito cos’è realmente accaduto quella notte. Una rivelazione che non fornisce certezze su chi sarà la vittima, ma che permette di fare alcune esclusioni; su tutti Marina Giordano considerata invece la principale sospettata. I sospetti sulla vittima restano su Magdalena e in particolare Roberto sul quale si punta particolarmente proprio in virtù del fatto che le principali sospettate saranno Marina e Lara coinvolte nel triangolo amoroso con l’imprenditore.

Sarà davvero Roberto la vittima dell’aggressione?

Il coinvolgimento delle due donne, che avranno una pesante discussione in ospedale, avvalora l’ipotesi dell’aggressione ai danni di Ferri e se così dovesse davvero essere la situazione diventerebbe ancora più complicata. Per via della vicenda del piccolo Tommaso, Roberto si è fatto terra bruciata intorno creando una serie cospicua di nemici, il che rende la risoluzione del caso ancora più complessa.

A rendere ancora più intricata la vicenda il coinvolgimento di Suor Maura, a conoscenza di un segreto su Lara.

Ma non solo la vicenda dell’aggressione, nelle prossime puntate di Upas ci sarà spazio anche per la storyline che vede come protagonisti Guido e Marinella. Le anticipazioni rivelano che quest’ultima metterà da parte l’atteggiamento dimesso visto fino ad ora e si preparerà a reagire. Grazie anche al sostegno di Bice, Marinella deciderà di rivolgersi ad un avvocato per ufficializzare la separazione.

Dalla controparte, infine, Silvia e Michele cercheranno di convincere Guido a parlare con sua moglie; un modo per provare a risolvere la questione ed evitare che l’unico a soffrire sia il piccolo Lollo.