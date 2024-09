Stefano De Martino parla della sua famiglia: “Davvero importante in questo momento…”, ecco perché

Stefano De Martino, nuovo volto di punta di Mamma Rai, ammette di aver avuto bisogno del sostegno di tutta la sua famiglia.

Il pupillo di Maria De Filippi ha lasciato definitivamente il nido. La sua carriera ebbe inizio negli studi Mediaset di Amici, dove un umile artista tentò il tutto per tutto per coronare il suo sogno di diventare un ballerino affermato. Il suo percorso professionale seguì poi una piega completamente diversa, soprattutto in seguito all’unione con la modella argentina Belen Rodriguez. Arrivarono i primi incarichi in Rai – prima Stasera tutto è possibile e poi Bar Stella, format dedicato a suo nonno – ora aspira a diventare un volto stabile del canale pubblico.

Considerando il successo dei programmi che l’hanno visto protagonista, i vertici Rai non hanno potuto non affidargli l’ingrato compito di sopperire alla mancanza di Amadeus. Stefano De Martino ha accolto un’importante eredità, moltissimi telespettatori affezionati hanno avuto bisogno di qualche giorno per abituarsi alla presenza di un sostituto. Eppure, almeno per ora, sembra che l’ex allievo di Amici stia accumulando diversi consensi. Un aspetto in particolare gli è stato riconosciuto: il coinvolgimento nelle dinamiche del gioco e soprattutto l’empatia manifestata nei confronti dei concorrenti.

Stefano De Martino può contare sulla sua famiglia

Un uomo con la storia esistenziale di Stefano De Martino comprende perfettamente quanto cifre come quelle offerte da Affari Tuoi possano fare la differenza sulla quotidianità di un comune cittadino. E proprio perché conosce le difficoltà che patiscono ogni giorno le persone comuni, è inevitabile che la vittoria del concorrente in questione per lui diventi fondamentale.

Il ballerino si è mostrato entusiasta di fronte alle soddisfazioni conquistate dai partecipanti, tanto da creare con loro un rapporto di stima e reciprocità. Due concorrenti sono persino accorsi ad abbracciarlo e Stefano ha avvolto entrambi tra le braccia. De Martino conduce come se stesse giocando anche lui in prima persona. Una sensibilità, questa, ereditata dalla sua famiglia.

“Per me è davvero importante sentire di avere tutta la mia famiglia vicina” – ha raccontato. A maggior ragione, “in questo momento così importante”. Ha poi spiegato di sperare, un giorno, di essere considerato un membro della famiglia di ogni cittadino italiano e di riuscire a reggere il passo con i suoi predecessori. “Mi piace pensare di poter entrare nelle case degli italiani e accompagnare i telespettatori nel momento delicato di fine giornata” – ha concluso.