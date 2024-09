Shaila Gatta, siparietto bollente nella notte: la proposta fa sciogliere Lorenzo

Shaila Gatta provoca _Lorenzo Spolverato: il siparietto notturno al Grande fratello 2024 infiamma il web. Cos’è successo.

Shaila Gatta stuzzica e provoca Lorenzo Spolverato durante una chiacchierata nella zona bagno. Tutto accade di notte, al termine della terza puntata del Grande Fratello 2024 durante la quale la ballerina è stata la protagonista del primo triangolo amoroso della nuova edizione del reality con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato.

“Con lei c’è molta complicità – ha spiegato il 27enne ad Alfonso Signorini -, tutto quello che sta succedendo tra noi è bello e profondo. Esteticamente può essere il mio tipo di ragazza, anche mentalmente. Forse ci stuzzichiamo ma io non riesco a capirla. So che lei ha avuto in passato dei fidanzati molto gelosi e io ho deciso, come è giusto, di lasciarle massima libertà”.

Lorenzo, inoltre, non ha nascosto di provare un interesse per lei ma, forse, di aver corso troppo. “Mi sono creato un piccolo castello – ha detto -, ma ripeto: Io ho deciso di darle tutta la libertà perché noi non siamo fidanzati”, le sue parole che hanno leggermente infastidito Shaila che avrebbe voluto più protezione da colui che considera un amico.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: gioco di seduzione al Grande Fratello

Dopo la puntata, Shaila e Lorenzo hanno avuto un confronto chiarificate per non rischiare di rovinare il bel rapporto che hanno instaurato sin dal primo giorno di convivenza. Lorenzo che, in giardino, aveva spiegato a Shaila di non riuscire a capire se sia seria o scherzi ogni volta che parla con lui. In bagno, così, i due si sono ritrovati faccia e faccia e, durante il confronto, non sono mancate le provocazioni.

Shaila ribadisce di essere estroversa e di amare il contatto fisico con tutti. “Io sono così e lo sono con tutti, poi la vita è imprevedibile”, spiega la ballerina riferendosi al rapporto con Javier Martinez per il quale ha improvvisato una bachata in bikini che ha ingelosito lo stesso Lorenzo.

Ancora non ho capito se Shaila quando dice quelle cose è infastidita/gelosa sul serio (quindi il giochetto di L funziona) o lo prende per il culo (quindi non funziona).

Per questo non me la racconterà mai giusta fino alla fine…#GrandeFratello pic.twitter.com/bmWAOiQxWK — Violett926 (@violett926) September 24, 2024

“Domani ti faccio una bachata così ti passa. In costume, ma sei pronto”, chiede provocatoriamente Shaila. “Io sono pronto, tu?”, risponde Lorenzo. “Amore, io sì però non puoi leccarmi il naso perché l’hai già fatto e non sarebbe un’esclusiva quindi tieni a bada la lingua”, dice ancora la ballerina. “Quello lo faccio solo con Helena”, replica Spolverato che, poi, spiega che il contatto fisico che si ha ballando la bachata è ancora più interessante. “Forse non solo alto e grosso, ma anch’io sono caliente”, conclude Lorenzo.