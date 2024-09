Ballando con le stelle: Francesco Paolantoni magrissimo, ecco il suo segreto – Video

A pochi giorni dall’inizio della prima puntata di Ballando con le stelle, il concorrente Francesco Paolantoni appare magrissimo.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, il dancing show più amato della televisione italiana. Con un cast tecnico rinnovato, quest’anno la nuova stagione si preannuncia ricca di colpi di scena e vicende interessanti.

La nuova attesissima edizione del dancing show, presenta alcuni cambiamenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico nelle ultime settimane. Dal numero maggiore di coppie in gara, fino all’ingresso di nuovi maestri di ballo, la padrona di casa Milly Carlucci ha preannunciato una edizione straordinaria dal punto di vista delle novità.

La prima puntata andrà in onda sabato 28 settembre su Rai Uno, in anticipo rispetto agli anni precedenti. L’edizione di quest’anno vedrà in pista volti celebri del mondo dello spettacolo e dello sport, come la campionessa olimpica Federica Pellegrini, il regista Luca Barbareschi, la recente new entry Anna Lou Castoldi e l’amatissimo attore Francesco Paolantoni.

Ballando con le stelle: Francesco Paolantoni dimagrito

Francesco Paolantoni è pronto a scendere in pista. L’attore comico sarà uno dei protagonisti della nuova attesissima edizione di Ballando con le stelle, dove avrà modo di mettere alla prova le sue capacità da ballerino. Per tutta la durata del percorso, Paolantoni verrà supportato dalla professionalità di Anastasia Kuzmina, storica maestra di ballo del programma e giudice ufficiale di Ballando con le stelle on the road.

Per prepararsi al debutto in pista, oltre alle prove in sala da ballo, Francesco Paolantoni sta seguendo un regime alimentare molto serrato. L’attore, difatti, è recentemente apparso molto dimagrito in un video inedito pubblicato su Instagram. Nel breve video, Paolantoni appare intento a mangiare un piatto a base di pesce e verdure, in cui aggiunge un filo di olio extravergine d’oliva.

Il nuovo regime alimentare dell’attore ha attirato l’attenzione e la curiosità di molti fan, i quali sono rimasti stupiti dalla dedizione di Paolantoni nei confronti del suo nuovo impegno. A quanto pare, l’attore comico avrebbe tutte le intenzioni di partecipare e vincere l’edizione, sperimentando e mettendo in gioco i propri limiti.

La grinta di Paolantoni ha conquistato anche Anastasia Kuzmina, la quale è pronta a mettere alla prova il suo allievo sulla pista da ballo più celebre d’Italia.