Jessica Morlacchi: cosa ha fatto prima dell’ingresso al Grande Fratello – Video

Jessica Morlacchi ha fatto proprio questo prima di entrare nella casa del Grande Fratello: il messaggio social – VIDEO

La prima settimana dall’inizio di questa nuova edizione del Grande Fratello sta volgendo al termine e tutti gli spettatori hanno già tantissimo di cui parlare. In questi giorni sono diversi i concorrenti che si sono messi in mostra e, mentre in tanti già parlano della possibilità di vedere una prima coppia (Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato) infuriano le polemiche su Javier Martinez.

Il pallavolista (tra l’altro entrato in nomination) ha infatti ottenuto le critiche del suo club, il Volley Modica, e la sua entrata nella casa potrebbe avere delle conseguenze; intanto, presentati al pubblico sei nuovi concorrenti (Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestess, Iago García e Michael Castorino).

A mettersi in mostra, in questi primi momenti del reality show, è stata anche Jessica Morlacchi, ex-cantante dei Gazosa e pronta a farsi conoscere meglio dal pubblico; proprio lei, diventata virale negli ultimi giorni per un particolare “incidente”, ha lanciato un particolare messaggio prima di entrare nella casa.

Mentre sul web spopolano clip dalla primissima puntata, nella quale (durante la pubblicità) Jessica Morlacchi ha tirato fuori dal reggiseno un fazzoletto, inciampando in un particolare imprevisto, a tanti spettatori non è passato inosservato il video girato prima di entrare nella casa del Grande Fratello.

“Ci sono quasi, sto andando a prepararmi per entrare nella casa. Non vi dico come sto […] sono ancora più emozionata e tesa. Però sono comunque felice” spiega la Morlacchi, dopo aver salutato i fan, nel video registrato. La cantante spiega anche di avere un po’ di ansia al pensiero di stare senza telefono e, con questo messaggio, abbraccia tutti i suoi numerosi fan, con cui almeno sul web non potrà avere contatti per un po’.

Un messaggio senza dubbio affettuoso e carico di emozioni quello di Jessica, pronta a viversi quest’esperienza al reality show il più a lungo possibile e ritornare sui social (una volta uscita dalla casa) con un’esperienza incredibile alle spalle. E chissà che, alla fine, non possa magari anche trovare l’amore, come già successo a tante ex-gieffine single prima di lei…