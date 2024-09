Alessandro Vicinanza rompe il silenzio su Roberta Di Padua: tutta la verità – Video

Alessandro Vicinanza ha voluto uscire allo scoperto e mettere da parte ogni perplessità su quanto da lui fatto con Roberta Di Padua: è stufo delle critiche.

Chi segue assiduamente “Uomini e donne” conosce certamente la storia di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, che si sono innamorati in un momento in cui in pochi sembravano credere al sentimento che li univa. Alcuni avevano iniziato addirittura a insiniare che lei avesse voglia di rivalsa nei confronti di Ida Platano, per cui non ha mai avuto grande simpatia, visto che lui è tornato in studio dopo essersi lasciato da poco con lei. Non solo, Roberta e Ida hanno avuto entrambe una storia con Roccardo Guarnieri, che ha da tempo lasciato il programma.

I due però con i fatti hanno smentito in maniera chiara gli scettici, il loro rapporto prosegue in modo sereno, anzi lui ha avuto modo di conoscere anche il figlio che lei ha avuto da un precedente legame, a conferma di come facciano davvero sul serio. Nonostante questo, ogni tanto si trovano a dover avere a che fare con qualche critica di troppo, per questo ora lui ha scelto di parlare in maniera chiara, sperando di zittire definitivamente chi parla a sproposito.

Il messaggio di Alessandro Vicinanza su Roberta Di Padua non ammette repliche

Subire critiche quando si diventa popolari può essere normale, ma sarebbe importante che queste non superino mai un certo limite e che ci sia comunque rispetto verso chi finisce nel mirino. Questo purtroppo non sempre accade, come sanno bene alcuni personaggi che vediamo spesso in Tv. È il caso di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, innamorati ormai da più di un anno dopo essersi conosciuti a “Uomini e donne“, oggetto di commenti poco piacevoli in merito a un evento che li ha visti per protagonisti.

Il riferimento è alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ormai da qualche tempo vediamo sul red carpet non solo attori, compresi quelli di fama internazionale, ma anche blogger e influencer vari, che hanno davvero poco a che fare con il cinema. Tantissimi utenti disapprovano questa scelta, ma loro puntualmente si giustificano sottolineando di avere ricevuto un invito, spesso da sponsor importanti, per questo sono gratificati all’idea di essere presenti a una vetrina così importante.

I due sono stati tra i presenti al Lido, anzi in quel frangente c’è stato chi ha ipotizzato che fossero in attesa di un bambino, visto che lui le ha regalato un paio di scarpine, ma sembra non sia così. Le polemiche anche per loro non sono mancate, per questo lui ha scelto di prendere posizione a riguardo con un video pubblicato sul suo profilo social.

“Io e Roberta abbiamo partecipato al Film Festival di Venezia, sappiamo benissimo di non essere né attori né registi e non abbiamo nulla a che fare con il mondo del cinema – ha detto –. Abbiamo avuto un invito da alcuni brand, per questo avevamo piacere a partecipare a questa manifestazione. Vedo però pseudo influencer che arrivano a commentare sotto i post di alcune blogger molto conosciute e dicono: ‘Chi sono questi individui?’. In realtà, dovrebbero ricordarsi di chi hanno a fianco, alcune persone hanno i fidanzati che hanno partecipato a questo evento, ma non hanno fatto niente nel mondo dello spettacolo, della Tv o come influencer. Quindi, prima di parlare ogni tanto azionate il cervello e siate un po’ più buoni e umili, quello serve sempre nella vita”.

Basterà per tenere a bada una volta per tutte chi agisce in questo modo? Forse no, staremo a vedere.