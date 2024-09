Gf, Jessica spiffera a tutti come ha beccato Helena e Lorenzo: “Si vedeva solo la testa di lei, lui stava…”

Nella Casa del Grande Fratello è successo un nuovo colpo di scena: Jessica ha scoperto in fragranza Helena e Lorenzo.

Il famoso reality show è iniziato con una nuovissima edizione e ci sono state già tantissime novità. I telespettatori stanno infatti apprezzando i concorrenti che stanno quest’anno partecipando al programma e che stanno mostrando a tutti la propria personalità. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese che la produzione del tv show ha in serbo per gli italiani.

Nel frattempo, due gieffini sono stati scoperti mentre erano insieme: si tratta di Helena e Lorenzo. Ecco cosa è successo.

Helena e Lorenzo insieme, cosa ha detto Jessica

I concorrenti di quest’anno stanno piacendo a tutti, anche perché stanno già uscendo fuori i lati inediti del loro caratteri. Tra i volti più amati ci sono senz’altro Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, che si sono tra l’altro avvicinati molto e che hanno mostrato – dinnanzi alle telecamere – una certa sintonia. Numerosi sono infatti i commenti che stanno circolando in rete e che parlano di un legame che sarebbe nato tra i due e che avrebbero visto in molti. A parlare di loro è stata di recente anche la gieffina Jessica Morlacchi, che è stata ripresa mentre raccontava quello che è successo di recente.

La cantante ha infatti svelato di aver Helena e Lorenzo insieme e in atteggiamenti particolari. Lei ha infatti visto all’improvviso la testa di Helena fuori dalla vasca e, mentre le stava per chiedere come mai non si stesse facendo il bagno, è comparso il volto di Lorenzo. “Lui stava incastrato sotto“, ha spiegato l’ex volto di Oggi è un altro giorno. Ad ascoltare tutto il racconto c’era anche Javier, che era stato protagonista di una diceria su un presunto flirt tra lui ed Helena. “Che gli interessa”, ha detto Jessica riferendosi proprio a quest’ultimo.

La Morlacchi ha infatti affermato che, secondo la sua opinione, a lui interessa Shaila. Il video ha fatto subito il giro del web, anche perché molti si sono soffermati su quanto accaduto tra Helena e Lorenzo. Nel frattempo, sta crescendo sempre di più l’attesa per quello che succederà nel corso delle prossime puntate. Nonostante il reality sia iniziato da poco, si sono già innescati alcuni meccanismi tra i vari concorrenti che stanno appassionando il grande pubblico italiano. Non resta quindi che attendere per scoprire cos’altro succederà.