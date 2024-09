“Ho tolto un fibroma…”, l’annuncio di Clizia Incorvaia: il video racconto

L’annuncio di Clizia Incorvaia ha fatto preoccupare i fans: la donna ha raccontato alcuni problemi di salute molto delicati.

Bella, bionda, sorridente e fresca di nozze: nessuno poteva immaginare che Clizia Incorvaia avesse dei problemi di salute. La ex gieffina ha raccontato tutto attraverso un video che ha fatto preoccupare non poco i suoi numerosi followers e fans.

Clizia Incorvaia la conosciamo tutti: modella e influencer, fresca di nozze con il figlio d’arte Paolo Ciavarro, figlio dei due attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Clizia e paolo si erano conosciuti nel 2020 dentro la casa del Grande Fratello Vip e dopo poco è scoppiato l’amore.

Si pensava ad una storiella che sarebbe durata il tempo di un reality o nemmeno e, invece, i due hanno dimostrato che, quando i sentimenti sono forti, non importa dove scocca la scintilla: Cupido può arrivare anche dentro la casa del Grande Fratello, talvolta.

Purtroppo, come molti ricorderanno, Clizia fu eliminata dal Grande Fratello molto prima di Paolo: la giovane, infatti, fu espulsa in seguito ad una piccola lite che coinvolse anche un altro celebre concorrente, il modello Andrea Denver. Volarono parole un po’ troppo forti che la produzione del programma non apprezzò e la giovane siciliana fu espulsa.

Ma ciò non ha interferito con la storia d’amore con Ciavarro. Infatti oggi Clizia e Paolo hanno un bellissimo bambino e qualche mese fa hanno coronato il loro amore convolando a nozze con una grande festa che ha coinvolto parenti, amici e numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Nessuno si sarebbe mai immaginato che Clizia avesse dei problemi di salute.

Clizia Incorvaia e il fibroma: il video fa preoccupare i fans

La bella Clizia Incorvaia ha comunicato attraverso un video social di avere un problemino di salute e di doversi sottoporre ad un intervento. La notizia ha subito fatto scattare il campanello di allarme e i fans della modella e influencer si sono preoccupati.

I fibromi sono dei piccoli tumori benigni che, però, non devono mai essere trascurati. Possono presentarsi in diverse parti del corpo: talvolta possono addirittura colpire l’utero rendendo necessaria l’asportazione. Quando Clizia Incorvaia, dunque, ad appena 43 anni, ha detto di avere un fibroma e di doversi sottoporre ad un intervento, tutti si sono preoccupati.

Fortunatamente, però, non si trattava di nulla di grave. Infatti Clizia aveva solo un piccolo fibroma sotto l’occhio che è stato asportato dal medico nel giro di qualche minuto attraverso una pratica non invasiva e non dolorosa. La “signora Ciavarro” sta benissimo ed è potuta subito tornare a casa dal marito e dai figli.

Questo tipo di interventi, infatti, non richiedono alcuna degenza in clinica e una persona può immediatamente tornare a lavorare o a svolgere le sue normali attività.