“Mi sono sentita poco bene”, cosa è successo all’ex dama di Uomini e Donne dopo il programma

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato sui social di essere stata poco bene in questi ultimi giorni: ecco che cosa le è successo.

Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi è tra i programmi più seguiti dal pubblico televisivo, così come lo sono i vari personaggi che si rendono protagonisti nel corso delle edizioni. Uno dei volti più amati e seguiti della trasmissione ha di recente rivelato di aver avuto alcuni problemi e ci ha tenuto ad aggiornare i fan.

In attesa del ritorno in TV della trasmissione, la maggior parte dei telespettatori continua a seguire gli ex protagonisti di Uomini e Donne sui social, così da tenersi aggiornati sulla loro vita privata. Gli ex volti sono spesso molto attivi, così da conservare un rapporto diretto con il pubblico. Tra le più social c’è sicuramente Raffaella Scuotto, l’ex corteggiatrice di Brando Ephrikian.

Raffaella si è fatta conoscere dal pubblico grazie al suo carattere solare e passionale, riuscendo così a conquistare non solo il tronista, ma anche i telespettatori che hanno trovato in lei la “ragazza della porta accanto”. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice ha confessato di essersi sentita poco bene, spiegando sui social che cosa le è successo.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto si sente poco bene: il messaggio social

I fan di Uomini e Donne hanno apprezzato fin da subito Raffaella Scuotto per la sua trasparenza e semplicità, doti che hanno ritrovati anche dopo la sua esperienza all’interno degli studi di Cinecittà. L’ex corteggiatrice, infatti, continua ad aggiornare il pubblico sulla sua vita, come è accaduto di recente, quando ha spiegato di stare poco in forma.

“Stamattina ero una leonessa, nel pomeriggio mi sono sentita poco bene”, ha scritto Raffaella sulle storie di Instagram, condividendo anche una sua foto in macchina. La compagna di Brando ha spiegato che probabilmente questo suo malessere dipende dai contini cambiamenti climatici, visto che negli ultimi giorni il caldo ha lasciato il posto a temperature decisamente più basse.

“Credo a causa dei continui cambi climatici, ho riposato parecchio perché mi sentivo fisicamente indebolita ed è per questo che sono sparita, ho saltato anche l’allenamento. – ha spiegato l’ex corteggiatrice riguardo alla sua poca presenza sui social negli ultimi giorni – Sto bene, so che vi preoccupate, ho solo bisogno di ascoltare il mio corpo”, ha poi puntualizzato Scuotto, rassicurando così tutti i follower.