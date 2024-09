Amici, la reunion che tutti sognavano: gli ex del talent di nuovo insieme

Ex partecipanti del talent show si incontrano per una reunion: i fan di Amici non credono ai loro occhi, è tutto vero.

Maria De Filippi si fa desiderare. Generalmente, entro le prime due settimane del mese di settembre, la conduttrice torna a dominare i palinsesti Mediaset. Tuttavia, nella corrente stagione autunnale, la padrona di casa ha voluto favorire la messa in onda della seconda edizione di Temptation Island e dunque ha posticipato il ritorno dei suoi programmi di punta. E così, mentre Uomini e Donne tornerà lunedì 23 settembre, i telespettatori dovranno attendere domenica 29 settembre per il debutto del talent show preferito degli italiani.

Quest’anno il format presenterà diverse novità, prima fra tutte l’esordio di Deborah Lettieri come sostituta di Raimondo Todaro. Le indiscrezioni diffuse nel corso dei mesi caldi alla fine si sono concretizzate nelle parole pronunciate dall’ex coach di ballo negli studi di Verissimo. Il marito di Francesca Tocca ha spiegato a Silvia Toffanin di essere grato a Maria De Filippi per l’opportunità, ma di prediligere comunque un dietrofront e tornare alla sua quotidianità. Nel frattempo, mentre il programma prende forma, alcuni ex partecipanti di Amici hanno organizzato un’inaspettata reunion.

Reunion degli ex partecipanti di Amici: il video diventa virale

Il video diffuso sui social è diventato prevedibilmente virale in pochi istanti. Due ex partecipanti, legati dall’amore spassionato per la danza, riuniti con il loro professore ai tempi del percorso nella scuola di Amici. Parliamo di Mattia Zenzola, vincitore della categoria ballo e dell’edizione del 2022, e di Benedetta Vari. Quest’ultima fu eliminata, dopodiché le venne chiesto di restare, in modo che Mattia potesse esibirsi in performance di coppia durante il Serale – all’epoca i professionisti non potevano ancora entrare in contatto con gli allievi.

Ebbene, i due ex partecipanti hanno incontrato nientedimeno che Raimondo Todaro. “Questa sera sono venuti a trovarmi i miei due bambini” – ha esordito il professore su Instagram. “Vogliamo dire che non si molla” – lo segue Mattia Zenzola. L’ex volto di Amici ha lasciato che i due ex allievi lo travolgessero in un abbraccio, dopodiché l’improbabile golden trio ha concluso: “Let’s go!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MATTIA (@mattia_zenzola)

È possibile che il gruppo stia organizzando una tournee – come si è vociferato nel corso dell’estate – e che dunque il video preannunci implicitamente una futura collaborazione. Si tratta al momento di semplici supposizioni. Per saperne di più dovremmo attendere eventuali aggiornamenti dai diretti interessati.