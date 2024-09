Cosa è successo tra Fedez e Tony Effe: il riassunto della “faida” più chiacchierata del web

Negli ultimi giorni sui social l’attenzione era tutta per il dissing tra Fedez e Tony Effe, ma non tutti sanno che cosa è successo tra i due: ecco il riassunto.

Non è la prima volta che nel mondo dello spettacolo, specialmente nell’ambiente musicale, due artisti si danno battaglia a suon di frecciatine. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello tra i due rapper, i quali sono stati protagonisti di un fine estate scoppiettante, dove entrambi si sono scambiati accuse reciproche a suon di barre.

A iniziare la faida è stato Tony Effe lo scorso 17 settembre, quando è stato ospite della nuova stagione del progetto di RedBull 64 Bars. È in questa occasione che il rapper non si è limitato a parlare del tormentone Sesso e Samba che lo ha visto spopolare in tutte le classifiche musicali, ma anche punzecchiare Fedez rivelando che Chiara Ferragni lo adora e che ha scelto la sua brutta copia (Niky Savage) dopo aver rifiutato una collaborazione.

Da qui si è acceso il dissing, dove Fedez ha pubblicato il video L’infanzia difficile di un benestante su YouTube dove si vede anche Taylor Mega, l’ex di Tony Effe. L’ex marito di Ferragni ha accusato il rapper romano rivelando che scriveva alla moglie quando fingeva di essere un suo amico, per poi mettere in mezzo anche Chiara Biasi, l’attuale compagna di Tony.

Fedez e Tony Effe, il dissing nelle nuove canzoni

La faida tra Fedez e Tony Effe riguarda molto probabilmente la gelosia, ma anche il contendersi il primato sulla scena rap italiana, la quale è sempre molto accesa e attiva ai “botta e risposta”. Un dissing che si è riacceso con la pubblicazione della canzone Chiara di Tony Effe, in cui si sente la voce di Ferragni rivelare che l’ex marito stava cercando il modo di comprarsi gli stream a gennaio.

Tony Effe, però, oltre a mettere in mezzo Ferragni ha tirato in ballo anche Leone e Vittoria, i figli dei Ferragnez, scatenando così la reazione di Fedez il quale qualche ora dopo ha pubblicato una sua canzone di risposta dal titolo Allucinazione collettiva, dove tira bordate non solo a Tony Effe, ma sgancia delle frecciatine anche contro la moglie, scrivendo barre su di lei.

“Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza”, canta Fedez riferendosi sia all’ex moglie che a Tony Effe. Dunque, un dissing che probabilmente proseguirà nei prossimi giorni, ma che ha fatto intervenire anche Ferragni, la quale ci ha tenuto a sganciarsi da questa faida e invitare entrambi a non metterla in mezzo tra la loro lite.