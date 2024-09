Amadeus, frecciatina velata sui social: la frase pubblicata accende i rumor

Amadeus ha pubblicato sul suo profilo social un messaggio particolare, la frase che ha usato ha il sapore di una frecciata, ma verso chi?

La lunga esperienza di Amadeus con la Rai si è conclusa, non senza qualche polemica, come ha evidenziato lui stesso in occasione della conferenza di presentazione della sua nuova avventura a Discovery. In questo frangente il presentatore non ha nascosto di essere rimasto deluso per l’atteggiamento che, a suo dire, i dirigenti della Tv di Stato hanno avuto nell’ultimo periodo; non solo non c’è stato alcun ringraziamento, che lui credeva meritato, ma non si è nemmeno presentato nessuno nelle ultime puntate di “Affari Tuoi”.

Ad attenderlo ora c’è una realtà televisiva che si sta guadagnando sempre più attenzione, non a caso sono stati diversi i colleghi che hanno scelto di approdare qui. Oltre a lui un anno fa hanno fatto la stessa cosa anche Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, a breve vedremo invece Belen Rodriguez, rimasta ferma per qualche mese dopo la conclusione del suo rapporto con Mediaset. L’ex conduttore del Festival di Sanremo sembra avere però qualche boccone amaro di troppo che non riesce a mandare giù.

Con chi ce l’ha Amadeus? Le sue parole alimentano i dubbi

A differenza di altri colleghi, Amadeus non è uno ossessionato sui social, nonostante ami utilizzarli, anche insieme alla moglie Giovanna Civitillo. Un modo di fare simile non può che contribuire a tenere alta l’attenzione nelle poche occasioni in cui lui sceglie di pubblicare qualcosa sul suo profilo, segno evidente di come sia qualcosa a cui lui tiene. Questa sembra essere l’impressione che emerge anche con un video che lui ha scelto di pubblicare attraverso le sue Instagram Stories, dove sembra avercela con qualcuno, di cui non ha voluto fare il nome.

“Quando il leone va via, i gatti si avvicinano. Quando il leone torna, gli altri spariscono” – ha detto prendendo spunto dalla frase che solo pochi giorni prima Zlatan Ibrahimovic, che lui ammira e ha voluto al suo fianco a Sanremo, aveva utilizzato prima di Milan-LIverpool. Lo svedese si riferiva a chi aveva ironizzato sul suo ruolo nel club, nel caso del conduttore appare però difficile capire a chi possa rivolgersi, non è detto che lo sappia nemmeno il diretto interessato.

Il riferimento al “leone che va via” non appare difficile da intuire, più complesso sembra invece comprendere chi siano “i gatti che si avvicinano“. Si potrebbe ipotizzare che possa trattarsi di qualcuno in Rai che si sta approfittando della sua assenza per vendicarsi, ma non abbiamo certezze. Certamente non si può pensare che lui abbia lasciato la Tv di Stato in buoni rapporti.

In merito alla situazione è intervenuta anche la moglie, Giovanna Civitillo, smentendo la voce secondo cui Amadeus avrebbe lasciato la Rai perché a lei non è stato affidato alcun programma: “È una bufala enorme che sia andato via perché la Rai non voleva darmi un programma, non è nel suo stile, non l’ha mai chiesto e non mi interessa. Così come nessun programma per me era previsto su Discovery” – ha detto al settimanale ‘Oggi’.