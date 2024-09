Giulia Stabile con l’ex allievo di Amici a Londra: la foto insieme che fa sognare tutti

Giulia Stabile, ex allieva di Amici e pupilla di Maria De Filippi, si è mostrata sui social in compagnia di un altro ballerino molto amato.

Il percorso di Giulia Stabile ad Amici è stato probabilmente il più emozionante mostrato dalla trasmissione negli ultimi anni. La talentuosa ballerina ha infatti conquistato tutti con la sua grazia e la sua capacità di apprendere e fare propria qualsiasi coreografia, ma anche per la sua semplicità, la sua umiltà e la sua sincerità.

Durante la sua esperienza tra i banchi di scuola, infatti, Giulia si è mostrata spesso sorridente ed ha catturato immediatamente la simpatia di tutti con la sua risata magnetica e contagiosa. In quei lunghi mesi, tuttavia, ha mostrato anche il suo lato più fragile, ha raccontato di come sia stata vittima di bullismo a scuola per via del suo aspetto fisico e di come questo le abbia causato grandi insicurezze.

A coronare questo percorso di disvelamento e crescita c’è stata poi la tenera storia d’amore con Sangiovanni, giovane cantante che partecipava proprio alla stessa edizione del programma. I due giovani e teneri innamorati hanno conquistato tutti e alla fine si sono giocati la vittoria del programma.

Sembrava la nascita di una bellissima favola d’amore, il perfetto finale di un romanzo di formazione e l’inizio di una vita felice insieme, ma come spesso capita le fiabe finiscono quando inizia la vita reale. La coppia ha retto per un po’ al peso della pressione mediatica e del chiacchiericcio ma alla fine si è spezzata sotto il peso di aspettative e morbose curiosità.

Giulia Stabile vista con lui a Londra: la foto insieme fa sognare i fan

In seguito alla separazione, non solo la vita ma anche la carriera dei due ex fidanzati ha preso strade divergenti. Se Giulia sta continuando il suo percorso di crescita come ballerina e donna della tv con grande successo ed entusiasmo, lo stesso non può dirsi per Sangiovanni: il giovane cantante sta vivendo un periodo talmente duro da averlo indotto a prendere una pausa (si spera non definitiva) dal mondo dello spettacolo.

Nulla o quasi si sa invece sulla loro vita sentimentale. Nel rispetto delle esigenze e del momento di Sangiovanni anche la stampa ha deciso di lasciargli il tempo necessario per ricostruirsi come artista e come persona, mentre Giulia è spesso al centro di voci di corridoio e pettegolezzi che però non hanno mai avuto conferma ufficiale né tantomeno prove tangibili a supporto.

Qualche ora fa una foto pubblicata dalla stessa Giulia su Instagram ha riacceso la macchina del gossip e alimentato le fantasie dei fan che sognano di vederla nuovamente innamorata. La foto in questione ce la mostra in compagnia di un altro ex ballerino di Amici, Dustin, in un vicolo caratteristico di Londra.

Tra i due c’è sicuramente una bella amicizia e stima reciproca, magari stanno anche lavorando assieme a qualcosa proprio nella capitale della Gran Bretagna, ma per il momento l’unica informazione in nostro possesso è lo scatto che la stessa ballerina ha pubblicato, per tutto il resto ci sono la fantasia e i sogni.