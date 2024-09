Rai, la decisione e l’annuncio improvviso: dopo anni lascia per dedicarsi ad altro

Una protagonista di un’importante programma Rai ha annunciato il suo addio improvviso, ecco le motivazioni della scelta.

Il mondo dello spettacolo, si sa, è uno dei settori lavorativi più precari, dove non sempre si hanno sicurezze riguardo al futuro. Proprio per questo diventa determinante utilizzare al meglio i propri guadagni qualora dovessero arrivare periodi di magra. Le eccezioni però fortunatamente non mancano, come è il caso di chi riesce ad avere un ruolo fisso in un programma importante della Rai e ha la quasi sicurezza che questo possa restare in palinsesto almeno per qualche mese all’anno.

Spesso si ha comunque la possibilità di affiancare a questo altri impegni, così da non restare del tutto fermo in attesa di altre occasioni. A volte però può accadere anche il contrario, ovvero è il diretto interessato a decidere di volersi dedicare ad altro, nonostante per alcuni la scelta possa sembrare un azzardo.

L’addio di una protagonista a un importante programma Rai: ecco chi è

Lasciare una lunga esperienza lavorativa può essere difficile, soprattutto perché nel frattempo si possono essere instaurati rapporti importanti con le persone con cui si è collaborato, che non possono essere più considerate dei semplici colleghi. A volte si reputa però sia inevitabile agire in questo modo, specialmente se si pensa di avere tra le mani un’occasione che possa permettere di crescere professionalmente.

Questo è quello che ha fatto una protagonista di un noto programma Rai, che ha scelto di non essere presente nella nuova edizione di “Ballando con le stelle“, al via da sabato 28 settembre su Raiuno. Si tratta di Lucrezia Lando, che da tempo era una delle ballerine professioniste dello show, che ha avuto modo di affiancare diversi concorrenti aiutandoli a migliorare le loro doti in pista, in alcuni casi pur non avendo alcuna esperienza pregressa.

E’ stata la diretta interessata a dare l’annuncio attraverso il suo profilo Instagram, sottolineando di volersi dedicare a un altro progetto, ma senza spiegare nel dettaglio di cosa si tratti. “Ciao a tutti – ha scritto –. Quest’anno non farò parte del cast di Ballando con le stelle. Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che condividerò nei prossimi giorni. In bocca al lupo a Milly Carlucci e a tutto lo staff”.

Il tono delle sue parole lascia trasparire come tutto sia avvenuto in pieno accordo tra le parti, come dovrebbe avvenire tra professionisti, anche in Tv. Almeno per ora lei non ha voluto dire di più, ma appare improbabile che possa seguire le orme di due suoi ex colleghi, Natalia Titova e Raimondo Todaro, che sono poi approdati ad “Amici” (il ballerino ha annunciato di non essere tra i maestri della nuova stagione del talent show che sta per prendere il via).

Pur essendo giovanissima (è nata nel 1998), Lucrezia è già riuscita a ritagliarsi diverse soddisfazioni nel corso della sua carriera, oltre ad avere vinto “Ballando con le stelle” quando era al fianco di Gilles Rocca. Non solo, nell’ultima edizione si è anche innamorata del suo partner, Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, difficile quindi chiedere di più.