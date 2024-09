Il ritorno di Kate Middleton in pubblico lascia tutti perplessi: cosa c’è dietro

La principessa del Galles torna a mostrarsi in pubblico dopo l’annuncio della malattia, ma non mancano le perplessità.

Il popolo inglese ha seguito con curiosità e apprensione gli aggiornamenti sulla salute di Kate Middleton. Dopo il coraggioso annuncio della sua battaglia contro il cancro la principessa è stata sfuggente, e gli aggiornamenti come previsto dalla formalità sono stati molto vaghi. E vedere il principe William apparire da solo nelle occasioni ufficiali non ha contribuito a calmare le acque.

Da poco però Kate ha completato il primo ciclo di chemioterapia, e la fine di questa prima battaglia sembra arrivata. In un video diffuso sull’account ufficiale della coppia infatti la si vedeva girare per un campo, come a simboleggiare la sua rinascita dopo questo momento buio. Vestita con un abito leggero con una fantasia a fiori sembrava evocare la primavera.

Così la principessa è riuscita ad concedersi un momento per stare con il marito e tornare a mostrarsi alla luce del sole. Un fotografo alla fine è riuscito a immortalarla con uno scatto sfuggente mentre si trovava in auto con il marito, seduta al volante. Composta ed elegante come sempre, almeno a prima vista.

Le perplessità dopo l’apparizione

Ogni apparizione reale viene sempre passata al vaglio, nel tentativo di ricavare qualche informazione in più dai gesti, dall’abbigliamento e dalla postura. In questo caso si è espressa Judi James, esperta di linguaggio del corpo, che non ha potuto non notare il cappello indossato dalla principessa. Si tratta di un modello in tweed, decorato con delle piume.

Non si tratterebbe di un capo scelto per caso secondo l’esperta, bensì di un indizio chiaro del fatto che la principessa stia finalmente vivendo un momento spensierato. Quel cappello richiama l’abbigliamento adatto alla tenuta di Balmoral, dove lei e la famiglia intendono passare del tempo insieme. Immersi nella natura, come una famiglia qualsiasi.

Sul viso di Kate si nota invece il solito sorriso enigmatico che potrebbe averle insegnato la regina stessa. Eppure l’insieme suggerisce che stavolta sia autentico, una luce di speranza dopo la lunga assenza. La principessa non appare deperita né fragile come era apparsa nel video in cui annunciava la malattia, ora quasi un lontano ricordo.

Ma oltre a questa fugace apparizione lungo la strada, si sa che il 17 settembre Kate Middleton ha anche affrontato un meeting al castello di Windsor. Anche questo sembra un passo avanti verso un ritorno definito verso la vita pubblica, come il popolo e la famiglia reale desiderano.