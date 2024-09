Mediaset, i telespettatori ‘perdono’ un’amata serie con il ritorno di Uomini e Donne

Il ritorno in pompa magna di Maria De Filippi nella fascia pomeridiana di Canale Cinque toglierà spazio ad una serie tv molto amata.

La nuova stagione televisiva di Mediaset sta scaldando i motori in vista del periodo più caldo di questo fine 2024. L’autunno è da sempre la stagione che dà un indirizzo a quelli che saranno i risultati in termini di auditel dei vari programmi televisivi stagionali, quelli che prendono il via negli ultimi giorni di settembre e accompagnano il pubblico italiano fino alla prossima estate.

Come sempre uno dei più attesi è chiaramente Uomini e Donne, dating show creato e condotto da Maria De Filippi che nonostante il peso degli anni continua a macinare ascolti record ogni anno. Il merito di questo successo è la capacità della “Regina di Mediaset” e dei suoi autori di trovare sempre soluzioni nuove, ma anche e soprattutto quello di saper scegliere protagonisti in grado di calamitare l’attenzione degli appassionati.

C’è grande curiosità infatti di scoprire chi saranno e come si comporteranno i nuovi tronisti, quali saranno i ritorni in studio, come gli opinionisti accoglieranno questi nuovi protagonisti ed il loro modo di approcciarsi alla conoscenza di persone che potrebbero cambiare la loro vita, diventarne la dolce metà.

Chi prenderà il proscenio? Chi si lancerà con convinzione verso il percorso di conoscenza? Chi invece tentennerà e giocherà con corteggiatori e pubblico al solo scopo di ottenere maggiore visibilità possibile? Queste e altre sono le domande che affollano la testa degli appassionati e che troveranno risposta a partire dal 23 settembre.

Torna Uomini e Donne, ma una serie tv molto amata verrà cancellata per fargli spazio

Un ritorno in ritardo in questo 2024, visto che solitamente il dating show comincia la seconda settimana di settembre. Come ogni anno Maria e la sua squadra hanno cominciato a registrare le puntate ad agosto, ma quest’anno è stato deciso di posticipare la messa in onda, probabilmente per poter aver maggior materiale a disposizione da gestire nel corso dell’anno.

L’attesa però è ormai giunta al termine e lunedì 23 settembre i fan potranno confrontarsi con questo nuovo viaggio nelle prime fasi delle relazioni sentimentali. Questo gradito ritorno, però, toglierà spazio a My Home My Destiny, soap opera turca che a sorpresa ha conquistato il cuore e l’affetto degli italiani e che si trova nel punto centrale del suo svolgimento.

Da Mediaset, infatti, giunge notizia che lo spazio riservato alla soap verrà interamente assorbito da Uomini e Donne e da La Promessa (altra soap, questa spagnola). Allo stato attuale delle cose non c’è certezza che la serie turca venga allocata in un altro spazio orario nel corso del pomeriggio, dunque le vicende di Zeynep e Mehdi rimarranno in sospeso per i telespettatori.

Chi vuole portare a termine la serie e non vuole attendere che Mediaset la rispolveri – magari nel periodo delle festività natalizie – può comunque vedere la soap opera in streaming su Mediaset Infinity. Tuttavia sorprende la scelta dell’emittente lombarda di interrompere la serie sul più bello, visto che quest’estate ha fatto registrare ascolti medi da 1,7 milioni di spettatori, con uno share compreso tra il 18-20% di media e picchi del 22%.