Carolyn Smith, l’annuncio a sorpresa fa felici e commuove tutti

Carolyn Smith sta per tornare in tv, ma prima di rivederla in onda ha fatto un annuncio a tutti i fan: ecco che cosa ha scritto sui social.

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle e, sebbene ci siano tante novità per quanto riguarda il cast, Milly Carlucci è rimasta ferma per quanto riguarda la giuria, continuando a puntare sulle stesse persone delle passate stagioni.

È ormai dal 2007 che Carolyn Smith è presidente di giuria di Ballando con le stelle, diventando così un punto di riferimento tecnico per i maestri di ballo, i personaggi famosi e il pubblico da casa, tanto che era stata presa in considerazione anche per sostituire Len Goodman in Strictly Come Dancing, il format originale britannico.

Un ruolo che Carolyn, per la gioia di tanti fan, tornerà ad assumere anche dal prossimo sabato 28 settembre, quando il talent-varietà show di Rai 1 tornerà a occupare il palinsesto della rete ammiraglia. Nel frattempo, la presidente di giuria ha mostrato a tutti come arrivare in forma all’appuntamento del sabato sera.

Carolyn Smith, così si prepara per Ballando con le stelle: il post social

Carolyn Smith è sempre presente sui social, dove comunica spesso con i suoi sostenitori e li rende aggiornati sia sulla sua vita privata che professionale. Proprio pochi giorni fa, è apparsa in un post su Instagram del dottor Alessandro Carollo, al quale si è affidata per tornare in perfetta forma per l’appuntamento con Ballando con le stelle.

“Un donna con una energia immensa. Che persona stupenda!”, ha scritto l’osteopata nel post in cui lo si vede abbracciato a Carolyn. “Oggi sono entrata nello studio con i dolore e sono uscita più dritta e camminavo meglio. – ha commentato la presidente di giuria – Quasi quasi sembravo più alta”, ha poi scherzato.

Dunque, l’ex balleria di latino americano si è affidata alle mani esperte dell’osteopata Carollo, in grado di farle sparire i dolori e rimetterla in forma per l’inizio della nuova stagione televisiva. Questo perché Carolyn, oltre a Ballando con le stelle, ha anche altri appuntamenti imperdibili.

Oltre alla sua scuola di danza e ai vari progetti personali, la presidente di giuria sicuramente sarà ospite a molte altre trasmissioni televisive. Il pubblico sa bene che quando torna in onda Ballando, i protagonisti girano i vari programmi di Rai 1 per parlare dell’esperienza e delle novità.