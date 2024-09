Uomini e Donne Armando contro Mario tira in ballo Ida: “Lo hai fatto davvero”

Subito dopo il ritorno dalla pausa estiva, nello studio di Uomini e Donne sono volate dichiarazioni pesanti contro Mario Cusitore.

Il rientro dalla pausa estiva per Uomini e Donne è stato un rientro col botto, per la gioia di migliaia di telespettatori che ogni giorno seguono la trasmissione condotta da Maria De FIlippi, in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana.

In particolare durante la scorsa puntata sono volate parole pesanti in studio nei confronti di Mario Cusitore, che è stato accusato di una condotta non proprio ineccepibile nei confronti di Ida Platano. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo ripercorrendo la scorsa puntata.

Per prima cosa la conduttrice ha accolto il pubblico, salutando tutti dopo i mesi di pausa. In seguito Gemma Galani ha smentito alcuni gossip che l’hanno riguardata durante l’estate e poi Maria ha chiamato in studio proprio Mario Cusitore.

Rientro col botto a Uomini e Donne: volano parole pesanti nei confronti di Mario

Ed è allora che le cose hanno cominciato a farsi interessanti. Soprattutto perché è stato rivelato che Cristina Tenuta e Mario si sono visti una sola volta dopo la fine della scorsa edizione, dal momento che lo stesso Mario ha deciso di tirarsi indietro. Ma come mai?

Ebbene l’uomo sembrerebbe ancora troppo preso da Ida Platano e la cosa ha dato fastidio a più di una persona. In particolare a un certo punto della puntata è intervenuto anche Armando Incarnato, il quale ha accusato Mario di non avere il diritto di tornare da Ida visto tutto quello che le ha fatto. “Tu hai usato Ida facendo credere che volevi dare il mondo e fuori ti divertivi a destra e a sinistra“, ha dichiarato.

Ma non solo, perché Armando si è rivolto anche alla stessa Cristina, dicendole: “Mai utilizzare le persone per arrivare a degli obiettivi o a degli scopi…Le persone vivono di cuore e di anima…Il vostro giocare può portare dei problemi seri a una persona…“. Ebbene, così come Mario ha usato Ida per i suoi scopi, a detta di Armando anche Cristina avrebbe fatto la stessa cosa.

Insomma, per gran parte della puntata questo confronto ha intrattenuto non solo i presenti in studio, ma anche gli spettatori da casa. Chissà cosa succederà nelle prossime puntate, dal momento che Armando ha deciso di rimettersi in gioco a Uomini e Donne?