Fabrizio Corona contro una donna sposata: “Tu sei morta”

“Tu sei morta”, queste le parole che Fabrizio Corona ha rivolto a una donna sposata, senza specificarne l’identità. Ecco cosa è accaduto.

Fabrizio Corona, ormai lo conosciamo, non è certamente uno che ama tenere a freno la lingua. Quando ha un pensiero da dire, anche scomodo, non esita a dirlo, senza pensare troppo alle conseguenze. A volte le sue parole possono fare male ai diretti interessati, soprattutto perché arriva a parlare apertamente di tradimenti veri o presunti commessi o subiti dai personaggi, ma lui sostiene sia importante essere chiari, convinto che le falsità non facciano bene a una coppia.

Il suo atteggiamento non è cambiato nemmeno ora che è tornato in libertà dopo un lungo periodo trascorso in carcere, questo è ormai un suo marchio di fabbrica. Recentemente l’ex “fotografo dei vip” è finito ancora una volta nell’occhio del ciclone a causa di parole non troppo benevole nei confronti di sua conoscenza, ma di cui non ha voluto svelare il nome.

Nuove parole al veleno di Fabrizio Corona: con chi ce l’ha?

Raramente Fabrizio Corona non fa notizia, non solo per le sue vicende giudiziarie che hanno tenuto banco negli ultimi anni, ma soprattutto quando nomina alcuni personaggi famosi con dichiarazioni che sono spesso scomode. Le sue ultime dichiarazioni non sono però avvenute in Tv o sui social, dove spesso si lascia andare a sfoghi senza freni, ma in un’aula del Tribunale di Milano, dove si trova a processo con l’accusa di tentata estorsione, che lui avrebbe commesso ai danni di una donna sposata.

L’uomo ha scelto di fare in aula dichiarazioni spontanee, come previsto dai suoi diritti, ben sapendo come questo possa essere un modo per dire la sua senza troppi limiti e senza essere interrotto. Secondo quanto emerso, la donna si sarebbe rivolta a lui per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. Lei però sostiene di essere stata vittima da parte sua nel settembre 2021 di un ricatto a causa di un suo video intimo.

La signora non ha esitato a presentare la sua testimonianza, così da dare la sua versione dei fatti. Lei avrebbe detto chiaramente a lui di non essere soddisfatta del suo lavoro, definendo quanto da lui fatto come “inadempienze contrattuali“. A suo dire, lui le avrebbe concesso “solo dieci minuti di tempo per mandare una mail di scuse“. A quel punto, sempre secondo la sua versione dei fatti, Fabrizio Corona l’avrebbe minacciata: “Lui era arrabbiato, mi ha detto: ‘Tu sei morta’. mandami la mail o ti farò io causa, mi avrebbe portato via la casa. Mi dice di avere i video, al plurale, e mi spavento ancora di più”.

Non solo, i due avrebbero avuto per due volte rapporti sessuali, ma in una di queste occasioni lui avrebbe girato un video con il cellulare contro la sua volontà. Questo è un aspetto per lei imprescindibile, come ha sottolineato nella sua testimonianza: “Temevo avesse ripreso anche il mio volto e non fa piacere essere ripresa senza il proprio consenso. Non ero d’accordo a essere filmata”.

La versione di Corona è ovviamente del tutto diversa: “Lei ha speso 40mila euro per fare un libro, da sposata e con due figli ha deciso di raccontare le sue perversioni erotiche, ma forse come tantissime donne ero il suo sogno e ha pensato ‘pago 40mila euro e mi sco.. Fabrizio Corona. Quando giriamo il video finale per dare più forza al prodotto ci sono io di schiena, in quel momento mi sono eccitato…sa è un mio problema”.. Difficile capire come evolverà la situazione, ne sapremo di più in occasione della prossima udienza, prevista il 10 ottobre.