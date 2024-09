Amici 24 anticipazioni prima puntata 29 settembre: allievi, professori e ospiti. Due clamorose assenze

Amici 24 anticipazioni prima puntata 29 settembre: i nomi dei nuovi allievi, tutti i professori, gli ospiti e due clamorose assenze.

Le anticipazioni di Amici 24 svelano i nomi dei nuovi allievi che, da domenica 29 settembre, cominceranno a lavorare per realizzare il sogno di diventare cantanti e ballerini. Nel corso della prima registrazione, Maria De Filippi ha riaperto i battenti della scuola più famosa d’Italia annunciando tutte le novità della nuova stagione. Come nelle precedenti edizioni, la classe è formata da cantanti e ballerini mentre non ci sono più gli attori.

Anche quest’anno, ogni professore seguirà un numero determinato di allievi che, nel corso dell’anno, potranno anche chiedere di cambiare insegnante a patto che tutti siano d’accordo, ma chi sono gli allievi della nuova classe? Come annunciato, non mancano i nomi di alcuni allievi già noti.

Amici 24 anticipazioni: i nomi degli allievi e chi è assente

Gli ospiti della prima puntata di Amici 24 sono le ex allieve Sarah Toscano e Angelina Mango ma non sono le uniche. Nella scuola, infatti, sono tornati anche Mahmood, Cristiano Malgioglio e Marco Bocci che hanno consegnato alcune maglie agli allievi così come Ilenia Pastorelli e Francesca Fagnani. La classe docenti è formata da Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto; Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri per la danza.

Gli allievi annunciati dalle anticipazioni di Superguidatv sono:

Diego Lazzari – cantante

Luk3 – cantante

Alessia – ballerina

Gabriele – ballerino

TrigNo – cantante

Sienna – ballerina

Niccolò – cantante

Vybes – cantante

Alessio – ballerina

Daniele – ballerino

Teodora – ballerina

Chiara – ballerina

Ilan – cantante

Senza Cri – cantante

Alena – cantante

Rebecca – ballerina

Ogni allievo è seguito da un professore. Ecco gli abbinamenti:

Rudy Zerbi: Diego Lazzari, Vybes e Alena. Ilan deve decidere tra lui e la Pettinelli

Anna Pettinelli: TrigNO e Niccolò. Luk3 e Senza Cri – in bilico tra Anna e Lorella

Lorella Cuccarini: in attesa di 2 risposte

Alessandra Celentano: Chiara, Daniele e Alessia.

Emanuel Lo: Alessio e Sienna

Deborah Lettieri: Rebecca, Teodora e Gabriele.

Come fanno sapere la anticipazioni di Superguitatv, inoltre, ci sono state due importanti assenze nel corso della prima registrazione ovvero Giulia Pauselli e Francesca Tocca. Non si sa, tuttavia, se siano assenze temporanee e se torneranno nelle prossime puntate. Giulia Stabile, invece, assente in studio, si è collegata da Londra dove si trova per un lavoro per Oreo. Le puntate settimanali di Amici 24 andranno in onda ogni domenica, alle 14 e si concluderà mezz’ora prima rispetto allo scorso anno cedendo la linea a Verissimo alle 16.