Amici Raimondo Todaro rompe il silenzio: “Perché quest’anno non ci sarò”

Raimondo Todaro conferma personalmente le indiscrezioni riguardanti la sua assenza ad Amici: il ballerino spiega le motivazioni della scelta.

La web community non ha parlato d’altro per tutta l’estate. Raimondo Todaro non sarà presente nella nuova edizione di Amici. Questa è stata l’indiscrezione che ha dominato i tabloid nazionali e le piattaforme online nei mesi precedenti al prossimo debutto della trasmissione. Su questo si è ampiamente discusso, tentando di fornire una motivazione valida alla scelta di allontanarsi dal programma. In particolare, nelle ultime settimane, si è parlato di possibili tensioni tra i colleghi selezionati da Maria De Filippi.

Raimondo Todaro non avrebbe retto la pressione causata dalle continue liti con Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Per quanto la maestra di danza classica avesse chiarito che si trattassero di alterchi contestualizzati in funzione delle puntate, sembra che il ballerino di latino-americano non sopportasse l’idea di cedere nuovamente alla frustrazione ed alle urla consumate negli studi Mediaset di Amici. In seconda battuta gli esperti di gossip hanno fatto riferimento ad un possibile confronto tra l’ex professore e la padrona di casa, la quale ha rimproverato in più di un’occasione il coach – anche in diretta.

Raimondo Todaro rompe il silenzio e conferma l’addio ad Amici

Ospite negli studi televisivi di Verissimo, Raimondo Todaro ha finalmente rotto il silenzio in merito all’addio definitivo ad Amici. Dopo mesi di indiscrezioni, è dunque confermata la sua sostituzione. Era inevitabile che Silvia Toffanin chiedesse all’ormai ex coach di ballo di spiegarsi in merito alle notizie diffuse sul suo conto. A domanda della padrona di casa, il ballerino ha risposto: “Ho trascorso tre anni meravigliosi ed impagabili, sono cresciuto tanto. Per chi ama fare l’insegnante come me, Amici è il top“ – la premessa – “Sono stato tanto fortunato. È una squadra fantastica. Faremo il tifo da casa“.

Dalle parole di ballerino non si evincono sentimenti di rancore nei confronti del programma e neppure rimpianto per tale decisione. Assume così un fondo di verità l’indiscrezione diffusa intorno al mese di luglio, quando si sostenne che Raimondo Todaro avrebbe lasciato la cattedra per partire in tournee con una compagnia di ballo. Le reali motivazioni che l’hanno spinto ad abbandonare il talent show rimangono però ignote. Per quanto Silvia Toffanin abbia cercato di far sbottonare il marito di Francesca Tocca, quest’ultimo non ha detto niente di più di quanto riportato in precedenza. È probabile che la verità venga a galla (forse) in futuro.