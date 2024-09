“Non voglio che il mondo mi veda… sono danneggiato dentro” tra gli artisti Benji e Fede è emerso un segreto tenuto nascosto per anni

Benjamin Mascolo torna sui social dopo un lungo periodo di assenza: la confessione del cantante lascia la web community senza parole.

Ha ritrovato da poco il compagno da palcoscenico, l’immancabile partner in crime che l’ha accompagnato all’alba della sua carriera. Il legame che unisce l’iconico duo formato da Benji e Fede non si è mai dissolto, entrambi l’hanno celato nel cuore per un lungo lasso di tempo, ma è bastato un riavvicinamento emotivo perché si presentasse nuovamente la voglia di esibirsi insieme per il pubblico di appassionati. La prima occasione, il 16 novembre, è già sold-out. I fan dei giovani performer si unirà all’Unipol Forum di Assago (Milano) per festeggiare il tanto atteso ritorno.

Nel frattempo, (quasi) tutto è cambiato. Dopo una lunga ed intensa relazione con l’attrice americana Bella Thorne, Benjamin Mascolo è tornato in Italia. A pochi mesi dalla rottura ha conosciuto Greta Cuoghi, divenuta sua moglie nel novembre del 2023. Per quanto la storia d’amore sia oggettivamente breve, il cantante ha trovato nella giovane un appoggio mai avuto prima. Quest’ultima l’ha seguito per tutta l’estate, occasione durante la quale il cantante e attore ha potuto risolvere i nodi che lo ancoravano ben lontano dalla realtà. Alla fine, ha trovato una spiegazione a tutto.

Benjamin Mascolo condivide la diagnosi inaspettata

Non si è mai fidato di nessuno, ha precisato Benjamin Mascolo. Né delle istituzioni, né dei medici, tanto meno dei sempre più presenti psicologi. “Ci sono arrivato per sfinimento” – ha sottolineato. Nel momento in cui la sua condizione è divenuta quasi invalidante, il cantante ha finalmente deciso di rivolgersi ad un terapeuta. È iniziato così un lungo percorso, volto alla ricerca di una verità che fino al quel momento era rimasta ignota, indecifrabile. “E così ho deciso di fidarmi, fare ore di macchina ad agosto con mia moglie (santa donna) al posto di andare in vacanza” – la premessa.

“Fare test su test, far intervistare i miei genitori sulla mia infanzia da un grandissimo psichiatra” – ha contestualizzato, prima di arrivare alla diagnosi. “Autismo ad alto funzionamento” – la confessione. Benjamin Mascolo si è liberato di qualsiasi filtro potesse proteggerlo ed ha spiegato con quali sintomi ha dovuto confrontarsi nel corso degli anni.

Tra il panico manifestato nel caso in cui il menù di un ristorante presenti troppe scelte, fino ad arrivare al bisogno intrinseco di indossare tutti capi di abbigliamento della medesima marca, “tutti dello stesso colore, dello stesso modello, impacchettati in buste di plastica rigida ed impilati in un armadio”. Esiste però un margine di miglioramento secondo il dottore che sta seguendo il cantante, che per la prima volta nella sua vita si vede costretto a fidarsi “di un adulto”. “Sono sempre io, con una consapevolezza in più” – ha concluso – “non sono più solo”.