Mario Cusitore, Ida Platano cancellata a Uomini e Donne: a letto proprio con lei

Mario Cusitore dimentica Ida Platano a Uomini e Donne: il cavaliere del trono over non perde tempo e dorme con una dama del parterre.

Mario Cusitore dimentica definitivamente Ida Platano dopo aver provato più volte a riconquistarla nel corso dei mesi estivi. Il napoletano, dopo aver partecipato alla prima puntata della nuova stagione per un confronto con Cristina Tenuta con cui ha avuto un fitto scambio di messaggi fuori dal programma, aveva deciso di lasciare definitivamente il programma. Poche puntate dopo, però, è tornato diventando un nuovo cavaliere del trono over.

Mario che è sempre piaciuto a diverse dame del parterre, ha anche conosciuto altre signore giunte in trasmissione esclusivamente per lui. Tra queste c’è anche Maura, dama della scorsa stagione che è tornata nel programma dopo la fine della sua storia con Gianluca, conosciuto proprio nel programma. A causa delle dichiarazioni di quest’ultimo, tra Maura e Mario ci sono state alcune incomprensioni che hanno portato il cavaliere a conoscere anche un’altra dama con cui si è concesso una piacevole serata.

Mario Cusitore a letto con Margherita: colpo di scena a Uomini e Donne

Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 27 settembre 2024, Mario Cusitore, pur provando un interesse per Maura, ha deciso di non chiudere la porta ad altre conoscenze. Maura, infatti, ha raccontato che, pur avendo continuato a sentire Mario, ha sentito un po’ di pregiudizi da parte di Mario e tale atteggiamento non solo l’ha infastidita, ma l’ha anche allontanata da lui. Il napoletano, da parte sua, ha deciso di concedersi anche la possibilità è uscito con Margherita, una nuova dama del parterre. I due, non solo sono usciti, ma hanno anche dormito insieme.

Morena, un’altra dama che stava uscendo con Mario, ci resta male e, infastidita dalla situazione, decide di chiudere la conoscenza. Poco dopo, però, anche Margherita decide di non portare avanti la frequentazione con Mario perché scopre che le stesse cose dette a lei, erano state dette da Cusitore anche a Morena.

Mario, così, passa dalla frequentazione con tre dame diverse a non averne più nessuna. Con Maura, Margherita e Morena, infatti, tutto si chiude ma l’ex corteggiatore napoletano non perde le speranze e, con la stagione di Uomini e donne solo all’inizio, si appresta a conoscere altre dame.

In futuro, inoltre, nel parterre del trono over, potrebbe tornare anche Ida Platano a cui Maria De Filippi ha lasciato la porta aperta.