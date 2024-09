“Mi scoppia il cuore, è un supplizio…”, Malgioglio si sfoga in diretta a Tale e Quale: cosa è successo

Cristiano Malgioglio ha avuto uno sfogo improvviso durante la puntata di Tale e Quale Show. Ecco cosa è successo al giudice.

Il famoso talent show Rai – condotto come sempre da Carlo Conti – ha saputo sin da subito catturare l’attenzione del grande pubblico italiano e lo ha fatto grazie alla sua originalità. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati ad ogni episodio. Il programma è arrivato alla sua ennesima edizione e sta riscuotendo un grande successo.

Ad attirare l’attenzione è stato adesso un episodio che riguarda proprio Cristiano Malgioglio, l’amatissimo giudice del programma.

Cosa ha detto Cristiano Malgioglio in diretta

Da pochissimo è iniziata la nuova edizione di Tale e Quale Show, il format di Carlo Conti che permette ai personaggi del mondo dello spettacolo di vestire i panni dei più grandi cantanti della storia. Stavolta i giudici convocati per selezionare i migliori sono Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, i quali affiancano un giudice esterno che cambia ogni settimana. Proprio quest’ultimo ha di recente destato l’interesse di tutti e lo ha fatto durante la puntata andata in onda il 27 settembre su Rai 1.

Il colpo di scena è avvenuto subito dopo l’esibizione di Carmen di Pietro e Roberto Ciufoli, che si sono trasformati nei cantanti Tony Effe e Gaia e che hanno interpretato il celebre brano estivo Sesso e Samba. La loro performance non è affatto piaciuta a Malgioglio, che si è subito lasciato andare ad uno sfogo improvviso. “Mi scoppia il cuore”, ha infatti detto lui riferendosi alla loro esibizione, “per me è un supplizio sentirvi cantare”. Il giudice ha così parlato con estrema sincerità di quello che pensa su di loro, scatenando il caos in studio.

Del resto, Cristiano Malgioglio è conosciuto dal grande pubblico italiano per la sua personalità schietta e sincera e per il suo essere sempre così trasparente. Nel frattempo, sta crescendo sempre di più l’attesa per quelli che saranno i prossimi episodi del famoso programma, che ha sempre in serbo per i fan numerose sorprese e tanti colpi di scena. Le novità sono infatti sempre dietro l’angolo.