Dal Grande Fratello a C’è posta per te: nuova vita per l’ex gieffino

Dal Grande Fratello direttamente a C’è posta per te, potremmo vederlo ancora su Canale 5: nuova vita per l’ex-gieffino?

La nuova stagione televisiva 2024-2025 è ufficialmente partita e Mediaset ha già fatto ripartire tanti dei suoi programmi di punta: passata la prima settimana e le prime due puntate, il Grande Fratello 2024 si è subito imposto ed il web già impazza per le prime dinamiche proposte dai concorrenti.

Come da tradizione, anche quest’anno i vip e i nip attualmente nella casa si preparano a finire costantemente sotto i riflettori, diventando dei volti notissimi del web; non è strano che, dopo la partecipazione al reality show, molti personaggi televisivi rilancino le loro carriere, oppure volti sconosciuti alle telecamere diventino di fatto popolarissimi.

Reduce dall’esperienza dello scorso anno, questo ex-gieffino è risultato molto seguito dal pubblico negli scorsi mesi e ora pare sia davvero vicino ad entrare nel cast di C’è posta per te: ecco di chi si tratta, vicina la nuova avventura televisiva per lui.

Dal Grande Fratello a C’è posta per te? Vicina la nuova avventura televisiva per l’ex-gieffino

Da diversi giorni si sta diffondendo una voce riguardante questo ex-gieffino e, ora, anche gli esperti di gossip e tv sembrano confermarla. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, infatti, Mirko Brunetti pare sia vicino ad ottenere il ruolo da postino di C’è posta per te.

“Anche a me è arrivata questa voce, e se fosse confermata, ne sarei davvero contenta!” ha scritto la Marzano, rispondendo alla domanda sulla questione arrivata direttamente da un fan. Dopo l’esperienza a Temptation Island e al Grande Fratello, Mirko Brunetti potrebbe dunque fare il suo esordio nello storico programma di Maria De Filippi: ci sarà davvero un ruolo per lui?

Al momento, è ancora presto per dire quali saranno i postini della prossima edizione di C’è posta per te, ma non risulterebbe strano che la produzione e Maria De Filippi scegliessero proprio Brunetti nel ruolo; in questo modo, il programma potrebbe spostare il focus anche sui suoi postini e, allo stesso tempo, Mirko avrebbe modo di collaborare direttamente con Maria De Filippi. Staremo a vedere se verrà confermata o meno questa voce, ma intanto Deianira Marzano, e tutto il web, già vedono di buon occhio la possibile soluzione.