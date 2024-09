Uomini e Donne altro che ritiro: la rinascita di Gemma

Uomini e Donne, dalle voci dell’addio al programma alla rinascita: Gemma Galgani di nuovo al centro del dating show.

Si è parlato tanto di un suo possibile addio anche questa estate, ma alla fine Gemma Galgani è ritornata a Uomini e Donne e, a quanto pare, è come al solito una delle dame maggiormente sotto i riflettori. Storica figura del parterre femminile del trono over, in questi ultimi anni Gemma era finita leggermente ai margini del programma, tanto che i celebri siparietti con Tina erano diventati ormai un ricordo.

Negli scorsi mesi si vociferava di una sua possibile relazione iniziata lontana dal programma, ma con le prime registrazioni la dama torinese si è presentata in studio in grande spolvero e, ovviamente, single. Sarà l’anno giusto affinché trovi anche lei l’amore?

Con la scelta di Ida Platano di non tornare nuovamente nel parterre (dopo essersi confrontata in studio con Mario Cusitore) Gemma si candida ad essere una delle più attenzionate pe questa nuova edizione. Stando alle anticipazioni provenienti dalle nuove registrazioni, Gemma sarà assoluta protagonista di queste primissime puntate: ecco perché.

Uomini e Donne, la rinascita di Gemma: protagonista di questa nuova edizione

Stando alle anticipazioni riportate sul suo profilo Instagram (come al solito) dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, nelle nuove registrazioni avvenute in questi giorni Gemma Galgani è stata una grandissima protagonista, insieme a Mario Cusitore e Maura (ritornata al programma proprio per conoscerlo).

I due hanno litigato per delle particolari parole proprio di Gianluca, che avrebbe ammesso come abbia sentito Maura pochi giorni fa; da qui un litigio, con la dama che ha smentito tutto. Nonostante tutto, però, sembra che Mario (nonostante i dubbi) voglia continuare la frequentazione. Quanto a Gemma, si è trovata al centro studio a commentare un’esterna entusiasmante.

L’uscita con Valerio è andata benissimo e tra i due ci sono stati più baci: un’esterna che si preannuncia davvero scoppiettante e che è stata mostrata in studio (gli spettatori avranno modo di vederla nelle prossime settimane). Pronti e via, dunque, e Gemma si è ripresa subito la scena: la dama torinese sembra già essere nel pieno delle dinamiche del programma. Quanto ai tronisti, Michele ha portato in esterna Amal e pare che le cose vadano bene, mentre Martina è uscita con Ciro e Mattia, con sensazioni positive per entrambi.