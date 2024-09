Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 28 settembre: il fantasma di Giorgio Manetti scuote Gemma Galgani

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 28 settembre 2024: dopo lo schiaffo a Valerio, Gemma scossa dal fantasma di Giorgio Manetti.

Gemma Galgani ancora protagonista della registrazione di Uomini e donne del 28 settembre 2024. Dopo la lite e lo schiaffo dato a Valerio nel corso della registrazione del 27 settembre, Gemma Galgani, come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da Isa e Chia, torna al centro dello studio per un nuovo confronto con Valerio. Nonostante lo schiaffo e le incomprensioni, Gemma ha deciso di concedergli ancora una possibilità. I due, infatti, si sono chiariti e sono usciti nuovamente insieme.

Tra i due sembrava essere tornato il sereno ma in studio un nuovo retroscena ha rovinato tutto. Tra Valerio e Gemma Galgani, infatti, è spuntato Giorgio Manetti scatenando non solo la reazione della dama di Torino ma anche degli altri protagonisti della trasmissione.

Uomini e Donne anticipazioni: tutti contro Valerio, Gemma Galgani sconvolta

Dopo essere usciti nuovamente insieme, nel corso della registrazione di Uomini e donne del 28 settembre, Valerio ha spiegato che, dopo aver ripensato allo schiaffo ricevuto, ha deciso di chiudere definitivamente con Gemma perché non vuole una donna, a sua dire, poco elegante, al proprio fianco. Una dichiarazione forte che, in studio, ha scatenato la durissima reazione di tutti con Diego Tavani e Marcello Messina che l’hanno attaccato difendendo Gemma, ma è la dichiarazione di Gianni Sperti a lasciare tutti senza parole. L’opinionista, infatti, spiega di aver saputo che Valerio conosce Giorgio Manetti con cui fa serate nei locali. Valerio ammette di conoscere l’ex di Gemma, ma non approfonditamente. Un’altra batosta per Gemma Galgani che sembrava essere rinata.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti del trono over, Cristina Tenuta ha conosciuto due, nuovi pretendenti di cui uno più giovane e ha deciso di tenerli entrambi. Una scelta diversa da quella del passato quando si precludeva la possibilità di conoscere anche uomini più giovani.

Mario Cusitore è uscito con Moreno e tra i due c’è stato anche un bacio. Maria De Filippi ha mandato in onda il filmato del post puntata precedente in cui Margherita piange in camerino ammettendo di essere delusa da Mario. Valentina, una nuova dama, è uscita sia con Mario Verona che con Andrea e con entrambi c’è stato un bacio. Valentina decide di proseguire la conoscenza con entrambi ma cerca di spronare Andrea a cercarla di più. Lui spiega che è intimorito dalla telecamere ma Maria De Filippi lo stuzzica. “Andrea sei sicuro che è per questo? Non ti piacere qualcun’altra qui in studio?”, dice la conduttrice riferendosi a Martina De Ioannon, tronista della stagione e lui ammette di trovarla molto bella.

Per quanto riguarda il trono classico, Michele non era in studio mentre Francesca Sorrentino dopo aver eliminato Gabriel, di fronte a Federico, chiede di non essere considerata la ragazza fragile. Martina De Ioannon, dopo una lite con Ciro è riuscita a chiarire con lui mentre Alessio è uscito con tre ragazze.