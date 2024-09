Casino Online: per qualcuno un business per molti una rovina | Il trucco che c’è dietro

Ecco finalmente svelato il trucco nascosto dietro il gioco d’azzardo digitale dei casinò online: fenomeno che ha rovinato moltissime persone

Il gioco d’azzardo esiste sin dall’alba dei tempi e nel corso dei secoli si è evoluto assumendo le forme più varie, mentre la sua principale conseguenza, la ludopatia, condizione di dipendenza identificata come vero e proprio disturbo, ha una forma sola, ma nonostante ciò è molto pericolosa. Prima dell’avvento di internet, però, per rovinarsi al gioco serviva muoversi fisicamente e intrufolarsi in bische clandestine o in posti comunque molto loschi seppur legali. Allo stato attuale invece non serve muoversi dalla propria abitazione o addirittura, non serve nemmeno alzarsi dal letto o dal divano. I casinò virtuali si sono moltiplicati a vista d’occhio generando un business che fattura miliardi spartiti in poche persone, mentre nel frattempo ne manda tantissime in rovina. Con questo brevissimo articolo spiegheremo il perchè: sveleremo la ragione per cui i casinò online hanno sempre la meglio.

Non bastavano le app dei vari siti di gioco d’azzardo, ultimamente anche Twitch, la piattaforma di live streaming di Amazon, attraverso vari streamer, è diventato un gigantesco casinò online interattivo.

Casinò live: quando lo svago diventa rovina

Proprio così, dopo le applicazioni con cui giocare alle slot dal proprio telefono, per poter versare in pochi secondi tutto il proprio stipendio direttamente dal bagno della propria abitazione, è arrivato anche Twitch dando vita a un gioco d’azzardo ancora più dinamico perchè coinvolge un pubblico vastissimo che può commentare e giocare simultaneamente. Un grande spettacolo interattivo con veri croupier che imbastiscono la roulette e Slot machine davanti alla telecamera in loop con reaction sempre più esagerate e coinvolgenti. I casinò online hanno così offerto veri contratti agli streamer o a personaggi social che hanno partecipato a questa pericolosa ondata. Alcuni di questi sono molto famosi e seguiti anche dai più giovani, dando così un esempio non proprio eccezionale ai più piccoli frequentatori di Twitch. Alcuni nomi.

Homyatol, per esempio, un contenent creator italiano molto noto, ha cominciato a giocare a blackjack online nel 2019 per intrattenere il suo pubblico. Oppure xQc, uno degli streamer più celebri a livello mondiale, ha fatto scalpore quando ha confessato di aver perso circa 2 milioni di euro alle slot machine in un solo mese. Ma qual è il segreto dei casinò online?

Perchè nella maggior parte dei casi i casinò online vincono fatturando circa 82 miliardi in rete soltanto nel 2023 stando ai dati di Federconsumatori e Cgil? Il segreto dei casinò online (live) è la struttura di un gioco molto divertente in grado di intrattenere il pubblico con un conduttore, esattamente come avviene nei programmi televisivi in cui si vincono molti soldi.