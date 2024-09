Sconto carburante per tutti, fai presto chiedilo prima che scada

Usufruire di uno sconto carburante è davvero una manna dal cielo un po’ per tutti, ora è possibile, ma è bene agire in tempi rapidi.

Fare a meno della macchina è ovviamente impossibile, anche per chi vive in una grande città e può sfruttare i mezzi pubblici almeno per le distanze più ridotte. Questo comporta però la necessità di dover sostenere costi che non sono accessibili a tutti per il rifornimento, a causa degli aumenti introdotti in tutta Italia ormai da tempo. Il problema era stato parzialmente ridotto durante il governo Draghi grazie al taglio delle accise, che consentiva di risparmiare circa 30 centesimi al litro, l’agevolazione è stata però eliminata con l’avvento dell’esecutivo attuale, che non lo riteneva sostenibile.

È quindi inevitabile mettersi alla ricerca delle soluzioni disponiibli che consentono di risparmiare anche se spesso le aspettative possono restare deluse. Fortunatamente ora non è più così, è infatti ora disponibile uno sconto carburante che può essere vantaggioso per molti, ma che è indispensabile sfruttare in tempi rapidi se non si vuole restare esclusi.

Arrivato lo sconto carburante: come fare per averlo

Troppo spesso quando vengono concesse agevolazioni, sia che vengano erogate dallo Stato sia da altri enti, si cerca di limitare la platea, riservandole soprattutto a chi ha un reddito basso, pensando che ne abbia più diritto. Questo è ovviamente vero, ma spesso i limiti inseriti permettono solo ad alcuni di potersi garantire un vantaggio, nonostante possa essere basilare.

Nel caso dello sconto carburante che è ora disponibile, la situazione è però fortunatamente differente. Non ci sono infatti distinzioni legate all’ISEE da fare, con buona pace di chi è chiamato a fare rifornimento spesso perché usa tanto la macchina per motivi di lavoro e non solo. Attenzione, però, si tratta di una promo riservata a chi sceglie di servirsi presso le stazioni IP, che sono comunque tra le più diffuse sul territorio.

Chi non lo ha ancora fatto dovrebbe entrare a far parte del Programma Fedeltà: basta registrarsi all’app “Stazioni IP” e registrarsi, seguendo la procedura guidata, che rende tutto davvero semplice. Fatto questo, si riceverà subito un buono del valore di 5 euro senza alcun limite, che potrà essere utilizzato dal primo rifornimento successivo all’accredito e fino alla scadenza.

Chi dovesse avere altre promozioni può stare tranquillo, questo può essere utilizzato comunque, senza alcuna preclusione. Al momento l’iniziativa è valida fino al 18 ottobre 2024, è bene quindi muoversi per potersi garantire il più possibile questo vantaggio.