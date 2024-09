Da Sanremo ad Amici: chi è il giovane allievo Ilan con un papà famosissimo

Il talent show Amici è appena iniziato e l’attenzione è tutta sul giovane Ilan, figlio d’arte e che ha già conquistato tutti.

Il famoso talent show – condotto come sempre da Maria De Filippi – ha saputo, sin dal primo momento, catturare l’attenzione del grande pubblico italiano. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorpr ese e i vari colpi di scena che vengono svelati ad ogni episodio. Numerosi sono infatti i giovani che si presentano in studio per mettere in mostra il proprio talento artistico.

In molti hanno notato la presenza del giovane e bravissimo Ilan, il figlio di un famosissimo personaggio del cinema italiano e internazionale.

Chi è Ilan, il figlio d’arte di questa edizione di Amici

Tra gli allievi di questa edizione di Amici, c’è anche Ilan Muccino, il figlio del regista Gabriele Muccino che si è avvicinato negli anni alla musica e al canto. Il giovane è infatti nato dalla storia d’amore che c’è stata tra Gabriele e la sua prima moglie Elena Majoni, e ha altri due fratelli: Leonardo, che il regista ha avuto con la sceneggiatrice Eugenia Di Napoli, e Penelope che è invece venuta al mondo dalla relazione avuta con la costumista Angela Russo. Ilan Muccino non era finora mai comparso in tv, anche se nel 2021 ha tentato di entrare a Sanremo Giovani, non riuscendo però ad accedere alla fase finale.

Non tutti sanno però che l’allievo di Amici è in passato comparso in un film del suo papà, Gli anni più belli, in cui hanno recitato Pierfrancesco Favino e Micaela Ramazzotti. Nel corso degli anni, lui ha inoltre pubblicato già alcuni brani tra cui Luce, Acqua e Sapone, Nove cicatrici e Oceano. Il suo profilo Instagram ufficiale vanta inoltre la presenza di circa 5000 followers, e sui suoi canali social pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa. Al momento non si sa se sia single o se abbia una fidanzata, dato che è sempre stato molto riservato e ha preferito sin da subito restare distante dai riflettori.