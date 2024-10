Chiara Ferragni: dopo i panettoni la new entry | Sorpresa collettiva

Una rinascita per Chiara Ferragni che accoglie i suoi fan con una bellissima notizia: in arrivo una sorpresa inaspettata.

La prima parte di quest’anno si è rivelata molto complicata per l’influencer. A partire dal pandoro-gate alla perdita di fiorenti collaborazioni con importanti marchi e quindi il netto calo di credibilità inerente la propria reputazione, infine il colpo di grazia: la rottura del matrimonio con Fedez. Difficile sostenere una simile catastrofe, soprattutto a livello emotivo. Negli ultimi mesi si è assistito a una lenta ripresa, principalmente pubblicando foto di natura personale.

E ora, a distanza di quasi un anno dall’inizio del declino, finalmente la luce in fondo al tunnel. Non a caso Chiara Ferragni ha voluto sorprendere i suoi adorati followers con un gioioso annuncio che accoglie così un nuovo capitolo di vita: si torna a brillare, ancora una volta, cercando di fare tesoro del passato ma senza lasciarsi opprimere da esso. D’altro canto si va avanti, aprendosi alle novità e salutando i brutti ricordi. Anche i fan al settimo cielo, pronti a festeggiare insieme a lei.

Chiara Ferragni, addio al pandoro: ora una nuova avventura l’aspetta

Alti e bassi hanno caratterizzato i primi mesi del 2024, a partire da dicembre scorso. La crisi e la conseguente gogna mediatica, un vero supplizio. A lungo andare anche il versante privato, non solamente professionale, ha perso i pezzi – benché si è dichiarato quanto la fine del matrimonio con il rapper sia stato causato, principalmente, da motivazioni completamente indipendenti dal presunto pandoro ‘benefico’, seppur questo abbia inciso parzialmente. Adesso si ricomincia a vivere, sempre, però, nel caos più totale.

Si prospetta all’orizzonte una inedita collaborazione per l’imprenditrice digitale, nonostante sia nel mirino del suo ex marito per un dissing con Tony Effe. Un inizio scoppiettante, non particolarmente favorevole, anche se Chiara avrebbe già chiarito la sua posizione, pretendendo di rimanere fuori da tale scontro. Attraverso qualche scatto condiviso sui social, è volata a Madrid al fine di inaugurare questa partnership con Goa Organics, beauty brand spagnolo specifico per la cura dei capelli. È la sua prima grande occasione, dopo lo scandalo che l’ha travolta.

Per questo importante evento si è mostrata raggiante, sperando che tale progetto possa essere il primo di una lunga serie – oltretutto è tornata sulle scene assaporando il profumo della mondanità grazie anche alla serata di gala, recentemente conclusa, Sustainable Fashion Awards 2024. Lontana mesi dai riflettori, nonostante il gossip ne abbia sempre parlato, ora pronta a partire da zero, a testa alta, senza più nascondersi. I fan le augurano una soddisfacente rivincita nonostante le polemiche non manchino, mai.