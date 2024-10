Julia e Jessica, lite choc nella notte al Grande Fratello: parole agghiaccianti alla Morlacchi – Video

Lite choc nella notte tra Julia e Jessica al Grande Fratello: volano insulti ma le parole dette alla Morlacchi fanno infuriare il web.

Lite accese nella casa del Grande Fratello tra Julia e Jessica protagoniste di una discussione dai toni pesantissimi davanti agli occhi degli altri compagni. Tutto è accaduto nel fuori onda della quinta puntata quando, sedute l’una di fronte all’altra, hanno cominciato a scambiarsi qualche parola di troppo. Tra Julia e Jessica non c’è mai stata molta simpatia ma, negli ultimi giorni, complice una vicinanza di Julia a Giglio, la rivalità tra le due si è accentuata.

Durante una pausa pubblicitaria, notando lo sguardo di Julia verso di lei, Jessica ha invitato la coinquilina a dirle il suo pensiero ma tutto si è trasformato in uno scontro durante il quale sono state usate parole pesantissime.

“Julia mi devi dire qualcosa”?, la domanda di Jessica che ha mandato su tutte le furie Julia. “Non ti riempire la bocca di caz*i miei”, è stata la risposta di Julia. “Caz*i miei dillo a tua sorella. Che fai ti giri? Le parolacce dille a tua sorella”, ribatte Jessica. “Non ti conviene parlare di mia sorella, sei una cafona“, replica Julia. “Vai a mangiare vai”, dice ancora Jessica infastidita dall’atteggiamento di Julia. “Mangiare dove? Guarda che quella che ha problemi alimentari sei tu”, dice con freddezza ancora Julia.

Sul finire della puntata del Grande Fratello, Signorini interroga le concorrenti sull’accaduto, ma Julia ribalta la situazione: “Mi ha dato della disgraziata, mi ha detto che i caz*i miei devo dirlo a mia sorella. Io ho una sorella, sono molto rispettosa e lei a 37 anni dovrebbe dare l’esempio. Io, a 26 anni, non mi sono mai permessa di dire determinate cose. Disgraziata è un termine molto grave, è una cosa vergognosa”, spiega Julia.

Sul web, però, le parole usate da Julia nei confronti di Jessica hanno scatenato la polemica. In tanti hanno puntato il dito contro la Bruschi per il riferimento ai problemi alimentari. Riferimento che ha fatto anche nel post puntata durante una chiacchierata con Giglio sostenendo, però, che se avesse voluto, avrebbe parlato dei problemi alimentare della Morlacchi.

Yulia: “Se io la volevo attaccare gli dicevo oh bella almeno io posso mangiare non ho disturbi alimentari come te.”

Peccato che lo hai detto ed è grave ma adesso perseverare fa di te una persona davvero diabolica #GrandeFratello pic.twitter.com/U5IdAt68dA

