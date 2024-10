Valerio e Diandra si sono lasciati a Temptation Island 2024? Epilogo a sorpresa dopo il falò

Valerio e Diandra si sono lasciati a Temptation Island 2024? Epilogo a sorpresa dopo la richiesta del falò di confronto immediato di lui.

Valerio chiede il falò di confronto immediato alla fidanzata Diandra nella puntata di Temptation Island 2024 dell’1 ottobre, ma prima del fatidico incontro, Diandra viene chiamata nel pinnettu dove vede una serie di immagini del fidanzato in compagnia di Julia. I due si ritrovano in riva al mare dove non mancano baci, abbracci e parole importanti. Parlando con Julia, spiega di sentire la mancanza di se stesso prima di conoscerla, ma Diandra non ci sta e va su tutte le furie.

“Io parlo sempre bene di Valerio. I difetti di Valerio? Io mi spacco la schiena, i miei genitori mi hanno preso il locale aiutandomi ed io ho delle responsabilità. Quando ho avuto delle serate no non veniva a darmi una mano ma mi accusava di aver rovinato la vita a tutti“, si sfoga Diandra con le altre ragazze. All’improvviso, però, nel villaggio, arriva Filippo Bisciglia che le annuncia la richiesta di Valerio del falò di confronto immediato.

Valerio e Diandra: finale a sorpresa a Temptation Island 2024 dopo la richiesta del falò

Le parole di Filippo Bisciglia spiazzano Diandra che chiede di poter avere del tempo prima di decidere se accettare o meno il falò. “Sono riuscita a stare sola emotivamente parlando. Stare qui separati ha fatto sì che io prendessi un sacco di forza“, dice Diandra. Valerio, nel villaggio dei fidanzati, spiega di non voler litigare con la fidanzata: “Vado, la saluto e dico ci vediamo a Roma”, spiega lui.

Valerio, vestito elegantemente, arriva al falò dove aspetta l’arrivo di Diandra. “Sulla base di quello che ho sentito, non credo che sia innamorato di me. Se mi libera da questa situazione, io vado via. Io sono semplicemente una persona che vuole essere felice. Se lei ha questa mentalità, purtroppo, non c’è margine per recuperare. Il fatto che non sia qui a dirmi ciò che penso la ritengo un’ennesima mancanza di rispetto nei miei confronti“, dice Valerio che, poi, chiede a Filippo di andare a chiedere a Diandra di raggiungerlo.

Filippo, così, raggiunge Diandra nel villaggio delle fidanzate: “Valerio mi ha detto di riferirti che se non andrai al falò, lui andrà via“. Diandra, così, decide di accettare il falò dove Filippo le mostra il video che ha spinto Valerio a chiedere il falò di confronto. Durante la visione dei video, Diandra non trattiene le lacrime ammettendo di essersi sentita spesso sola nei momenti più difficili. Alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia, poi, arriva la risposta di lui.

“Io sono innamorato di lei, ma non ci sono più i presupposti per andare avanti. Torno a casa da solo”, ammette Valerio. “Io stavo facendo un percorso che mi stava facendo capire tante cose. Decido di tornare sola“, risponde Diandra. Filippo, però, annuncia che il loro percorso a Temptation non è ancora finito. L’ombra di un secondo falò si avvicina.