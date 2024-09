Kate Middleton, il labiale rivela le parole toccanti pronunciate durante l’uscita pubblica

Kate Middleton, i messaggi segreti in una delle ultime apparizioni pubbliche della principessa: parola agli esperti.

In occasione dell’ultimo torneo a Wimbledon la principessa Catherine è tornata a mostrarsi in pubblico, si è trattato di una delle prime apparizioni pubbliche dopo l’annuncio della malattia e il momentaneo allontanamento dagli affari pubblici.

Di recente, in un video che rompe ogni protocollo la principessa del Galless ha annunciato che il peggio è passato e che è ansiosa di tornare ai suoi doveri reali. Tuttavia, alcuni esperti del linguaggio stanno ancora studiando l’apparizione di Kate a Wimbledon.

Non appena la principessa ha varcato lo stadio è stata accolta da un standing ovation mai vista prima, sotto lo sguardo orgoglioso della figlia Charlotte e della sorella Pippa Middleton. In questa occasione, anziché sedersi immediatamente come avrebbe fatto di consueto, la principessa si è alzata per accogliere l’omaggio della folla, ben lieta di rivederla in pubblico.

Kate Middleton, cosa ha sussurrato a Wimbledon

Gli esperti del linguaggio non verbale e di quello labiale hanno analizzato una delle più recenti uscite pubbliche di Kate Middleton, le prima da quando ha annunciato di avere il cancro. L’arrivo della principessa del Galless a Wimbledon è stato un momento tanto emozionante, tanto che la stessa Kate ha sciolto il protocollo e si è lasciata andare a un commento con la sua vicina di posto, l’ex stella del tennis Deborah Jevan.

L’esperto di linguaggio non verbale, Jeremy Freeman, ha svelato le esatte parole pronunciate dalla principessa che, davanti a tale accoglienza, ha affermato “Così dolce.” Per Kate l’appuntamento con Wimbledon è sempre molto sentito, dunque ricevere quell’ovazione proprio nel suo evento del cuore l’ha resa ancora più felice.

Già nel 2023 la principessa aveva svelato tramite il linguaggio del corpo la gioia provata a Wimbledon, come svelato dall’eminente esperto Darren Stanton: “In termini di linguaggio del corpo e gesti del viso, Kate ha mostrato una gioia genuina, che è evidente perché tutto il suo viso è coinvolto.”

Darren ha asserito che la principessa ha un linguaggio del corpo molto simile a quello mostrato da Lady Diana Spencer, entrambe amano mantenere il contatto visivo con i propri interlocutori e dimostrano di avere un grande senso dell’umorismo.

Inoltre la futura regina dimostra di avere un carattere molto forte e indipendente, come si evince dalla sua postura, dalla posizione delle spalle e dal passo che tiene mentre cammina. Pur mantenendosi sempre aggraziata e composta emana molta sicurezza con il suo passo. Questo le permette di destreggiarsi tra i vari impegni reali anche senza l’appoggio di William.