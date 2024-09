Re Carlo fa un passo indietro: la decisione (clamorosa) per “ordini del medico”

Re Carlo III costretto a fare un passo indietro, non potrà farlo: l’equipe di medici curanti è stata irremovibile.

Mentre Kate Middleton sembra finalmente in via di guarigione, le condizioni di salute di Re Carlo III rimangono per il momento ignote. Il sovrano ha acconsentito alla diffusione di dettagli limitati riguardanti la gravosità della malattia, per cui i sudditi non sanno se il re sia anch’egli sulla buona strada oppure se la ripresa totale risulti ancora lontana.

A questo proposito, di recente ha ammesso di aver dovuto rinunciare ad un sogno nel cassetto. Un desidero programmato da mesi e che si sarebbe dovuto concretizzare alla fine del mese di ottobre. I medici però sono stati irremovibili ed hanno costretto il monarca ad un dietrofront.

I medici sono irremovibili: Re Carlo III costretto ad un dietrofront

Il sovrano regnante ha accolto a Londra la squadra femminile neozelandese di rugby, la Black Ferns. Un’occasione che è divenuta imprevedibilmente virale, poiché una delle atlete ha chiesto al re di poterlo abbracciare e quest’ultimo ha acconsentito, rinunciando temporaneamente al protocollo. Tutto il gruppo ha avvolto Carlo III tra le braccia, strappandogli un sorriso. A quel punto, egli ha confermato di aver programmato un viaggio in Nuova Zelanda, ma di non aver potuto realizzare il suo desiderio per ordine dei medici.

Ricordiamo infatti che il monarca, così come Kate Middleton, è costantemente controllato dall’equipe curante, la quale non lo abbandona mai dal giorno della diagnosi. Ogni movimento, viaggio o pianificazione di un evento viene prima concordato con i dottori, i quali analizzano le sue condizioni di salute e solo successivamente acconsentono all’eventuale partecipazione. “Mi dispiace molto di non poter venire in Nuova Zelanda a fine ottobre” – la giustificazione accorata di Carlo III – “Ma spero che ci sarà un’altra occasione, prima che passi troppo tempo”.

Si è dunque espresso in un lungo discorso, lasciandosi andare alla nostalgia della passata adolescenza: “Spero che sfruttiate al meglio il vostro tempo in squadra, perché non si rimane giovani a lungo” – sono state le sue parole – “tutto passa più velocemente di quanto pensi”. Il prossimo 14 novembre il sovrano inglese compirà 76 anni e si lascerà finalmente alle spalle il 2024, ribattezzato come “annus horribilis” – appellativo utilizzato da Elisabetta II per definire il 1992.

All’epoca furono soprattutto gli scandali a colpire la Royal Family, negli ultimi mesi invece Kate Middleton e Carlo III hanno dovuto occuparsi di qualcosa di ben più importante e delicato della reputazione: la salute. Proprio qualche giorno fa, la Principessa del Galles ha dichiarato di aver concluso il ciclo di chemio e di essere determinata a rimanere “cancer free”.