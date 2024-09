William commuove gli inglesi: il gesto dopo la malattia di Kate Middleton

Il principe William ha stupito i sudditi dopo il grande annuncio di Kate Middleton: incredibile generosità.

Nel 1992 la regina Elisabetta II nel suo discorso alla nazione parlò di annus horribilis, tra i divorzi dei suoi tre figli e l’incendio che quasi distrusse Buckingham Palace per la sovrana non fu un’annata facile.

Viene da chiedersi cosa penserebbe del 2024, l’anno che ha visto il principe Harry sempre più distante dalla famiglia, re Carlo svelare il suo cancro alla prostata e la principessa Kate scoprire dopo un intervento all’addome di avere anche lei un tumore.

Il peso della corona e della famiglia è finito tutto sulle spalle del principe William che mai come quest’anno ha dimostrato alla nazione di essere all’altezza dell’incarico che lo aspetta in futuro.

William e Kate, festeggiano la fine della chemio con un gesto generoso

Per il principe William questo è stato davvero un anno orribile, forse il più duro dalla morte di Lady Diana Spencer nell’agosto del 1997. Per il futuro re e la sua famiglia l’autunno è iniziato con la prima buona notizia: la principessa Kate ha concluso la chemioterapia.

In un tenero video, intimo e privato, in cui la principessa si mostra insieme ai suoi affetti più cari ha annunciato di aver finito il suo ciclo di cure: “Il mio obiettivo ora è fare tutto il possibile per non affrontare più il cancro – ha detto la futura regina – Anche se ho completato la chemioterapia, il cammino verso la guarigione e il pieno recupero è ancora lungo, e mi impegno a vivere ogni giorno come viene.”

La principessa si è dimostrata propositiva per il suo futuro e ha ammesso di non vedere l’ora di tornare ai suoi impegni pubblici. Pochi giorni dopo l’annuncio la principessa Catherine e il principe William si sono resi protagonisti di un generoso gesto che ha toccato profondamente i sudditi inglesi.

Nei giorni scorsi i cittadini londinesi si sono molto indignati per l’assalto di un gruppo di ladri a Pecan, un banco alimentare a Sud di Londra. I malviventi si sono impadroniti di ben 3 mila sterline di cibo dalle scorte del banco che ogni giorno aiuta numerosi cittadini in difficoltà.

Il raid ha lasciato decine di famiglie senza cibo, così il direttore esecutivo di Pecan, Peter Edward ha rivelato che il principe e la principessa hanno promesso al banco una donazione di 3.500 sterline. Dopo il generoso gesto dei due futuri sovrani, le donazioni al banco hanno subito un’impennata.

“Dopo una grave malattia, il loro primo pensiero è stato come aiutare gli altri” ha commentato Peter Edward, sottolineando poi “Siamo lieti che dopo un periodo così difficile per la loro famiglia, i Waleses abbiano pensato a noi e alle persone della comunità bisognose di Southwark, e questo è una testimonianza della loro decenza e compassione.”