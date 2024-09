Il camoscio torna di tendenza in questo autunno: i modelli più ricercati che tutti dovrebbero indossare

L’autunno 2024 vede di nuovo grande protagonista il camoscio: i modelli più ricercati per essere di tendenza ed elegantissimi.

Il camoscio torna assoluto protagonista nella moda di questo autunno 2024 e si candida anche ad essere di tendenza all’inizio del nuovo anno, il 2025: materiale che consiste in pellame con una finitura di pelo, il camoscio viene utilizzato per la produzione di giacche, scarpe e altri accessori.

Dato il suo vario impiego nel mondo della moda, il camoscio risulta piuttosto versatile, pronto a fornire indumenti e accessori sia per la moda maschile che per quella femminile: in queste settimane stanno prepotentemente tornando sotto i riflettori modelli adatti a diversi tipi di outfit, pronti ad accompagnarci nei prossimi mesi per uscite con gli amici e non solo.

Nel caso tu voglia cambiare look in questi giorni e seguire la tendenza, ecco i consigli su modelli e outfit con il camoscio al centro della scena: idee e ispirazioni piuttosto versatili, che si adattano a diversi tipi di situazioni!

Il camoscio di nuovo di tendenza in questo autunno 2024: modelli più ricercati e idee di outfit

Più di qualcuno ha deciso di togliere dall’armadio dei ricordi la vecchia giacca scamosciata del proprio papà o della propria mamma, e di tornare ad indossarla; sia in uno stile più “vintage” sia con design moderni disponibili nei vari negozi, di fatto la giacca di camoscio (come sottolinea anche Vogue in un recente articolo) è tornata al centro della scena della moda street.

L’abbinamento con un paio di jeans (più chiaro o più scuro a seconda del colore del camoscio) è scontato sia per gli uomini che per le donne, sebbene in ambito femminile dia sicuramente più opzioni a livello di outfit. Le donne possono optare per uno stile più elegante abbinando alla giacca una camicia e un jeans con degli stivali come calzature, oppure optare per leggings, gonna e calze (con parigine abbinate) nelle giornate come calzature.

Che sia un blazer, uno shacket, una giacca sahariana o con frange, di colore chiaro o di colore scuro, il camoscio sta bene veramente con tutto e può essere determinante anche per dar sfogo alla propria fantasia e al proprio estro. Un materiale che ci permette anche di “rischiare” qualche abbinamento, essendo comunque certi di non sfigurare: non a caso, gli stilisti ripropongo questo capo anche in passerella in occasione dalla fashion week per le sfilate primavera estate 2025.