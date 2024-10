Contrastare le rughe con un prodotto che abbiamo già in casa: lo consigliano gli esperti

Esiste un metodo efficace per contrastare le rughe che consiste nell’applicazione di un prodotto che costa poco e abbiamo tutti in casa.

Per quanto ci si possa ripetere che il passare dell’età sia un processo naturale e inevitabile, l’invecchiamento è un qualcosa a cui nessuno è preparato e che difficilmente si accetta di buon grado. Il primo segnale dell’età che avanza è la formazione di rughe sul viso, un tatuaggio naturale sulla pelle che segnala agli altri e ricorda a noi che la gioventù è ormai un capitolo bello che chiuso.

Adesso che l’estate è definitivamente conclusa, anche il colore ambrato dell’abbronzatura, quello che ci dona un aspetto così salutare e piacevole allo sguardo, va piano piano scomparendo lasciando traccia ancora più evidente dei segni del tempo. Può sembrare un effetto casuale e più percepito che reale, ma la verità è che i nuovi segnali di invecchiamento della pelle sono strettamente collegati a quel colore dorato che ricerchiamo in estate.

È stato appurato che a lungo andare i bagni di sole che facciamo durante l’estate possono causare danni irreparabili alla pelle, tra cui l’iper-pigmentazione e appunto le rughe. Un effetto indesiderato che può essere prevenuto con un’attenta gestione delle ore di esposizione e con l’applicazione di creme solari che proteggono dagli effetti indesiderati del sole.

Ci si chiede a questo punto se sia possibile ritardare o evitare del tutto la comparsa di rughe causate dall’esposizione solare e la risposta per il momento è negativa. L’utilizzo di prodotti specifici e una buona cura della pelle aiutano di certo, così come la genetica permette ad alcuni di mostrare minori segni del tempo, ma prima o poi bisogna arrendersi all’inevitabile.

Contro le rughe un prodotto a basso costo e che tutti abbiamo in casa

Spesso infatti ci si dimentica che l’esposizione solare non è solo quella a cui ci sottoponiamo volontariamente durante l’estate quando andiamo in spiaggia e che in particolare il nostro viso è sottoposto all’azione del sole anche durante le altre stagioni quotidianamente. Va considerato inoltre che ci sono regioni in Italia in cui il caldo vero e proprio e il tempo soleggiato permangono fino ad autunno inoltrato e riprendono ad inizio primavera.

Un consiglio utile a contrastare l’insorgere delle rughe in viso è stato offerto dalla dermatologa Lorena Oberg. Questa infatti ha spiegato che non è necessario comprare costosi prodotti anti-age o sottoporsi a trattamenti estetici specifici (intesi come massaggi e trattamenti del viso e non lifting e botulino), ma basta applicare una buona crema solare tutti i giorni.

L’esperta spiega che applicando 30 minuti prima di uscire di casa una buona crema solare con un fattore protettivo alto (almeno 30 SPF) si può contrastare l’effetto del sole e potrebbe essere utile ripetere l’operazione – qualora si stesse all’aperto e sotto il sole tutto il giorno – durante la giornata.

Inoltre quando fa caldo può essere necessario mettere la protezione più spesso, poiché il sudore fa assorbire più rapidamente la crema. Un ultimo consiglio dell’esperta è quello di associare in base al tipo di pelle anche una crema idratante o nutriente, e che vanno bene gli olii idratanti la notte prima di coricarsi.