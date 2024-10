Nail art in autunno: le idee da provare subito per unghie alla moda

A ogni stagione la sua nail art, e ora che è iniziato l’autunno è ora di mettersi al passo con la nuova moda per le unghie.

Le giornate si accorciano, fuori dalla finestra si vedono le foglie gialle e arancioni che iniziano già a ricoprire il prato. Non c’è dubbio che ormai sia arrivato l’autunno, e con lui le giacche, le tisane e la coperta sul divano alla sera. Ma mentre si fa il cambio di stagione nell’armadio non bisogna dimenticarsi che oltre ai vestiti bisogna dare una rinfrescata alle unghie.

I toni allegri e frizzanti dell’estate ormai non si abbinano bene con i cappotti leggeri e l’atmosfera uggiosa delle giornate di pioggia. Così è ora di provare qualcosa di più adatto, chi dall’estetista di fiducia e chi a casa. La nail art autunnale è sobria e non sgargiante come quella natalizia, ma sa come essere elegante, oltre ad avere una certa versatilità.

Tra la vasta gamma di alternative che in questo momento stanno spopolando possiamo dire che l’autunno privilegia delle unghie di lunghezza moderata, di forma ovale o squadrata. Niente brillantini incollati ad arte o disegni elaborati che richiedono ore di lavoro, ma per lo più smalto a tinta unita con qualche piccolo ritocco.

Idee per la nail art di questo autunno

In una stagione che si associa al cambiamento che subisce la natura non si possono non usare i colori che rimandano al sottobosco. Questo autunno è fatto per sfoggiare le varie tonalità di verde, da quello chiaro color menta a quello più scuro, che rimanda alle chiome dei pini o degli abeti. Si può anche provare a usarne una diversa su ogni dito.

Accanto al verde anche il marrone trova nell’autunno la stagione adatta per tornare a comparire sulle unghie. Dal beige chiaro fino alle tonalità caramello o cioccolato è sempre elegante, magari con un contorno color oro o argento. Chi ha adorato gli smalti metallizzati di questa estate potrà così usarli ancora per un po’ pur se solo per qualche ritocco.

Per chi provasse nostalgia per l’estate e i colori pastello che evocano il gelato preso sul lungomare, la buona notizia è che non passano mai di tendenza. Le unghie celesti, giallo chiaro o rosa confetto sono abbastanza sobrie da potersi adattare a ogni contesto. Magari evitando l’effetto glitter, più adatto al periodo delle festività natalizie.

Infine una scelta classica ma non per questo banale è quella di ricorrere alle sfumature più scure del rosso, come il color vinaccia. Visto che è anche un colore associato alla passione è probabile che resterà di moda almeno fino alla notte di San Valentino.