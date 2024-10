Bitcoin: questa è la strategia più redditizia per i singoli investitori, eccone le prove

Ottenere un Bitcoin è una delle aspirazioni massime in questo momento per gli investitori: ecco qual è la strategia più redditizia.

Era l’ormai lontano 2010 quando un pioniere del mercato economico creava il Bitcoin, la prima criptovaluta della storia. In quel periodo nessuno o quasi credeva che quella invenzione si sarebbe tramutata in una vera e propria miniera d’oro e anche alcuni di quelli che avevano minato Bitcoin o che ne aveva acquistati parecchi prima che il prezzo diventasse proibitivo li avevano rivenduti o peggio conservati in qualche memoria fissa o mobile mai più ritrovata.

Poco prima della pandemia il Bitcoin e il mercato delle criptovalute ha vissuto un primo periodo d’oro: la diffusione di queste valute ed il volume d’affari generato ha spinto aziende, istituti di credito e persino Stati ad investire. In quel contesto la prima criptovaluta della storia raggiunse un primo picco di valore considerevole, invogliando anche chi si era tenuto in disparte a provare l’ebrezza del trading.

Gli eventi degli ultimi anni hanno condizionato il valore delle varie criptovalute e anche quello del Bitcoin vive di sali e scendi continui. Attualmente il valore di una sola di queste monete virtuali è di 56mila dollari ma secondo gli esperti del settore entro la fine del 2024, al massimo all’inizio del prossimo anno si registrerà un aumento considerevole che potrebbe portare a sfondare il tetto dei 100mila dollari.

Prima di investire, tuttavia, gli analisti consigliano di attendere un prevedibile ribasso che dovrebbe portare il valore al di sotto dei 42mila dollari. Solo a quel punto sarebbe, secondo loro, opportuno investire e attendere la crescita esponenziale che si dovrebbe verificare. Attualmente si tratta di previsioni a lungo termine che non possono essere prese per certe, ma che si basano comunque sul modello di comportamento della moneta nel corso degli anni.

Il metodo più sicuro di guadagnare con i Bitcoin è uno solo, ma è anche molto complicato da attuare

Chiunque volesse gettarsi nel mercato delle cripto, dunque, deve essere prima ben informato e studiare gli andamenti del mercato. Inoltre è sempre bene tenere a mente che un investimento di questo tipo è da considerarsi a fondo perduto e dunque che non si deve investire più di quanto si è disposti a perdere o si ha la possibilità di perdere senza inficiare le finanze personali.

Chiarito questo, l’unico modo sicuro per guadagnare molto con i Bitcoin al momento è quello di riuscire a minarne uno in proprio. Per riuscirci bisogna avere un’enorme potenza di calcolo, visto che le mining farm ne possiedono esagerate quantità e le probabilità di riuscirci al loro posto sono davvero basse.

Per avere un’idea di quanto sia complesso, basti pensare che dal 2010 ad oggi sono stati solamente 290 su 859.000 blocchi quelli risolti da miner solitari. Tuttavia in questo periodo l’impresa si sta verificando più frequentemente: ad agosto il miner olandese Bitcon-Doom ha guadagnato una ricompensa da 200mila dollari e lo scorso 10 settembre un altro miner solitario ha guadagnato la bellezza di 182.505 dollari per essere riuscito ad estrarre il blocco numero 860749.

Nell’ultimo anno la pool Solo CK (la stessa che ha offerto la ricompensa agli ultimi miner riusciti ad estrarre un blocco) ha risolto ben 14 blocchi di Bitcoin ottenendo una ricompensa di 3.4 milioni di dollari.