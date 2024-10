Perché le spose non scelgono più il bianco: questa è la nuance di fine 2024

Per quale motivo le spose scelgono di sposarsi senza indossare più l’abito bianco? Ecco la nuance che in molti sfoggiano in questo fine 2024.

Molte sono le coppie che decidono di convolare a nozze dopo l’estate, il periodo più bello soprattutto per realizzare degli scatti che resteranno impresse per sempre nel cuore di coloro che hanno vissuto appieno questa giornata. Negli anni passati la maggior parte delle spose hanno scelto di attraversare la navata con indosso l’abito bianco.

Oggi però le cose sono diverse in quanto il colore scelto non è più quello bensì un altro, una scelta fatta proprio per cercare di dare un tocco di originalità ma senza discostarsi troppo dal gusto classico. Ma di quale tonalità si tratta? Scopriamolo insieme nel testo che segue.

La nuance delle spose 2024, ecco il colore più indossato

La nuance preferita dalle spose per questa stagione 2024 è quella champagne. Infatti, ricordiamo che si tratta di un colore che nel 2006 anche Katie Holmes indossò nel momento in cui sposò Tom Cruise.

All’epoca scelse una creazione Armani Privè e quindi indossò un abito molto lungo asimmetrico di colore champagne e tempestato di cristalli. Alcuni giorni fa Jennifer Lopez è stata vista con indosso uno dei suoi look migliori, ossia un abito champagne firmato Schiapparelli formato da un corpetto privo di spalline e una silhouette drappeggiata. Non si tratta di un abito da sposa ma di un vestito che ha riportato alla mente un abito iconico che Carrie Bradshaw e fu realizzato da Viene Westwood.

Dopo molte stagioni di bianco, pare che le spose abbiano deciso di riconsiderare la tonalità champagne che va adattarsi molto su coloro che hanno una pelle chiara e capelli biondi.

Inoltre sembra anche che l’abito champagne sia adatto per coloro che cercano un modello poco convenzionale ma sempre tradizionale soprattutto durante la stagione invernale, un modello perfetto per dare un tocco vintage. Il colore champagne può essere anche abbinato a dettagli e accessori di color bianco.

Altra cosa molto importante è la scelta sia delle trame che del materiale. Infatti per la nuance champagne il materiale adatto è il satin anche se un ottimo abbinamento è quello che si ottiene unendo il tulle con applicazione docenti.

Quindi, nel caso in cui si ha voglia di allontanarsi dal gusto classico evitando però di osare troppo, la tonalità da scegliere assolutamente è il color champagne.