Come curare l’otite? Con questi rimedi naturali non userai mai più farmaci

Ci sono dei rimedi naturali che sono in grado di sconfiggere l’otite. Scopri di quali si tratta e quando e come usarli.

L’otite è un problema che si rivela piuttosto fastidioso e che in alcuni casi può provocare un dolore acuto e davvero difficile da sopportare. Per questo motivo, se ci si trova davanti a questo disturbo è sempre bene sentire il proprio medico curante al fine di accertarne le origini e di capire il da farsi.

Una volta accertato che si tratta di un problema che non merita alcun trattamento se non la ricerca di alleviare il fastidio, è possibile ricorrere ad alcuni rimedi naturali che funzionano davvero e che consentono di evitare di ricorrere ai farmaci. Scopriamo quali sono i più noti ed efficienti per evitare l’otite, soprattutto in estate.

Otite in estate: come evitarla grazie ai rimedi naturali

Una delle cose più fastidiose, quando ci si trova in vacanza e, quindi, soprattutto in estate, è certamente l’otite. Questa può presentarsi sia in modo del tutto inatteso che in chi ne soffre abitualmente o stagionalmente, portando con sé tutta una serie di fastidi. Per fortuna, ci sono dei rimedi naturali che possono aiutare in tal senso e che consentono di alleviare il dolore in modo semplice e non invasivo. Iniziamo dal più semplice e forse più noto tra tutti che è quello rappresentato dagli impacchi di camomilla. Preparandone una (ovviamente senza zucchero) e imbevendo un panno di stoffa, si potrà applicare lo stesso sulle orecchie, per disinfiammarle.

Un altro metodo è quello di scaldare leggermente dell’olio per poi farne cadere qualche goccia nell’orecchio che fa male. In tal caso bisogna ovviamente prestare attenzione alla temperatura dell’olio, per evitare di scottarsi. In caso di dubbi meglio usarlo a temperatura ambiente. Andando ad un olio essenziale, e quindi già pronto, non si può non menzionare quello alla lavanda che ha la particolarità di aiutare a liberare i canali auricolari ostruiti. Infine, se si vuole restare sul naturale, ma provando con qualche rimedio più sofisticato, va assolutamente citato il Pyrogenium Hepar Sulfur per il quale è sempre bene chiedere prima un parere al proprio medico o, se si è in vacanza, al farmacista.

Questi rimedi, ovviamente, non sono risolutivi, ma per lo più indicati quando ci si trova fuori per qualche giorno e si vuole trovare uno stop temporaneo al problema. Una volta tornati a casa è sempre molto importante rivolgersi al proprio medico, soprattutto se l’attacco di otite è stato abbastanza forte da richiedere la ricerca di un rimedio.