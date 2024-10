L’ingrediente per una pelle protetta e morbida è il frutto più amato dell’estate

C’è un frutto estivo che si rivela particolarmente utile per la bellezza della pelle. Scopri di quale si tratta e perché è così speciale.

Avere una pelle sana e bella è un aspetto molto importante, soprattutto se si punta a sembrare sempre riposati o se si ama mantenere un aspetto sano e fresco. Per ottenere tutto ciò è ovviamente molto importante aver cura di sé, usando prodotti naturali, evitando di esporsi al sole nelle ore più calde e usando apposite creme per proteggere la pelle.

A tutto ciò, però, si può aggiungere il consumo di un frutto estivo solitamente molto amato per il suo sapore dolce e che, tra le altre cose, si rivela un vero amico della pelle. Scopriamo di quale si tratta e come usarlo al meglio per trarre tanti benefici.

Ecco qual è il frutto che ti fa la pelle più bella

Se sogni da sempre di poter avere una pelle morbida e sana, da oggi potrai contare su un nuovo alleato che ti aiuterà ad ottenere tutto ciò senza il minimo sforzo. Tra i tanti frutti estivi, ce n’è infatti uno davvero speciale perché oltre ad essere buono e valido per tutto l’organismo, si rivela davvero prezioso per la pelle. Stiamo parlando del melone e, in particolare, del melone giallo noto anche come cantalupo. Questo frutto dalle tante proprietà ha infatti quella di fungere da antiossidante e di proteggerla dallo stress dei raggi UV. A tal proposito, proprio recenti studi hanno dimostrato come il consumo di questo melone sia in grado di proteggere dal rischio di eritemi solari. Chi lo assume ha infatti una maggior produzione di melanina.

Si tratta, quindi, di un frutto davvero amico della pelle. Al punto da essere usato sempre più spesso in cosmetologia, sia per rendere la stessa più turgida che per contrastarne l’invecchiamento. Oltre a mangiarlo, quindi, è possibile usarne la polpa per dar vita ad una crema casalinga che gioverà di sicuro sulla pelle. Basta infatti unire 100 gr di polpa di cantalupo a dello yogurt per ottenere una crema rinfrescante e in grado di donare alla pelle un effetto rinfrescante e antiossidante che le consentirà di apparire più giovane e bella fin dalla prima applicazione. Il tutto per un prodotto del tutto naturale, che non costa molto, ma che si rivela più utile di tanti altri in vendita nei negozi.

Infine, il melone può essere gustato anche al mattino sotto forma di frullato o in uno smothie. Ciò che conta è ricordare che è contenendo molti zuccheri andrebbe sempre bilanciato al fine di evitare l’innalzamento della glicemia. In questo modo si apparirà più belle mantenendosi al contempo anche più sane.