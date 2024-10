Cosa c’è stato tra Armando Incarnato e Ida Platano, la lite con Cusitore per l’ex tronista

Armando Incarnato nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda il 3 ottobre ha avuto un’altra brutta discussione con Mario.

Sembra proprio che Armando Incarnato quest’anno non voglia mollare la presa con Mario Cusitore, da quando lo storico cavaliere è tornato nel parterre del trono classico pare che abbia preso di mira l’ex corteggiatore di Ida Platano. La prima discussione è avvenuta quando Mario ha partecipato alla prima puntata del programma, poi nell’appuntamento del 3 ottobre Incarnato l’ha attaccato di nuovo.

E’ tale la foga con cui Incarnato si scontra verso Cusitore che in tanti si stanno chiedendo cosa ci sia stato tra Armando e Ida Platano, visto che la difende così tanto. Durante quest’ultima lite è intervenuta anche Maria De Filippi che ha di fatto zittito lo storico cavaliere.

Perché Armando Incarnato litiga con Mario, la verità sul suo rapporto con Ida

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda il 3 ottobre Armando Incarnato ha avuto un’altra discussione con Mario Cusitore. Tutto è accaduto dopo che Maura è scesa per corteggiare il nuovo cavaliere, lui ha scelto di tenerla e prima è intervenuta Tina Cipollari, che gli ha fatto notare come avrebbe fatto un’inutile sceneggiata per poi tenerla, volendo far finta di essere una persona onesta.

Poco dopo anche Incarnato si è scagliato contro di lui. “Mi faceva ridere Mario, prima non si preoccupa ne di Margherita ne di Morena e poi ha fatto la domanda e vuole passare per essere quello che porta rispetto“, così è iniziato l’attacco del cavaliere. Poi gli ha chiesto: “Ma tu non eri uno che diceva non mangio di questo pane?“, alludendo al fatto che Mario sarebbe tornato per visibilità e interessi.

Armando gli ha fatto notare la sua incoerenza, gli ha chiesto se avesse ancora il tatuaggio dedicato a Ida e i due cavalieri hanno iniziato a urlare. Incarnato gli ha fatto notare che era arrivato la prima volta per Ida, Mario gli ha fatto notare che con quella persona – che sarebbe la Platano – le cose non sono andate. Poi ha preso la parola Gianni che ha fatto notare come non è stato Mario a chiedere di ritornare a Uomini e Donne, ma Armando non ci sta e gli ha fatto notare come ha passato mesi a dire che era innamorato di Ida e poi alla fine è di nuovo nel programma.

A un certo punto è dovuta intervenire Maria De Filippi che ha ricordato ad Armando come lui si trovi lì non per attaccare Mario ma per trovare l’amore: “Quello che pensi di Mario lo abbiamo capito e ci è chiaro, cerchiamo di uscire fuori da questo schema“. Incarnato allora ha risposto che non parlerà più di Mario. Il cavaliere è poi scoppiato a piangere spiegando che in questi ultimi tempi è molto nervoso perché non riuscirebbe a vedere più la figlia Michelle e ha chiesto aiuto alla conduttrice.

Ad ogni modo tra lui e Mario Cusitore difficilmente tornerà la pace. Ma cosa c’è stato tra Armando Incarnato e Ida Platano? E’ questa una domanda che si pone spesso il pubblico, visto il particolare affetto che lui nutre nei suoi confronti. In realtà il cavaliere e l’ex tronista sarebbero molto amici, sebbene i telespettatori abbiano più volte auspicato che tra di loro potesse nascere qualcosa, non ci sarebbe mai stato nulla che andasse aldilà dell’amicizia.

Durante il percorso del trono di Ida Incarnato è intervenuto più volte sui social e nelle interviste per difendere l’amica, ancor prima di tornare a Uomini e Donne aveva già molto criticato Mario Cusitore e adesso che l’ha incontrato, non si è tirato indietro per prendere le parti della sua amica. Nel corso della prima puntata del daiting show si è scagliato contro di lui, dicendo che ha solo preso in giro la sua amica. E adesso ha avuto l’ennesimo scontro con l’ex corteggiatore della parrucchiera e con molta probabilità – sebbene la De Filippi sia stata chiara – ce ne saranno altri.