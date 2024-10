Uomini e Donne, scoppia la coppia più amata: “Con tuo figlio, sei stata l’amore più grande della mia vita”

Scoppia la coppia più amata di Uomini e Donne, l’annuncio di lui sconvolge: “Con tuo figlio sei stata l’amore più grande della mia vita”.

Un’altra coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, è scoppiata definitivamente. Ad annunciarlo è stata lei che, rispondendo alle domande dei fan, ha ammesso di aver chiuso la relazione e di aver scelto la propria libertà. Pochi minuti dopo l’annuncio dell’ex dama è arrivato anche il lungo sfogo dell’ex cavaliere che, non solo ha confermato le parole dell’ex fidanzata, ma ha aggiunto dettagli specificando che la relazione non è finita per tradimenti o mancanze di rispetto.

La coppia che si è detta addio si era formata nella scorsa stagione del programma di Maria De Filippi. Dopo alcuni alti e bassi, dopo aver provato a conoscere altre persone, i due avevano spiazzato tutti annunciando l’intenzione di lasciare insieme il programma. Tutto lasciava pensare che la storia sarebbe durata a lungo, ma dopo un’estate d’amore, i due si sono lasciati ufficialmente.

Coppia di Uomini e Donne scoppia: le parole di lui sono struggenti

Da giorni, i fan più attenti dell’ormai ex coppia di Uomini e Donne, avevano notato l’assenza dai social pensando subito ad una crisi. Di fronte ad un box domanda di lei, così, hanno fatto la domanda diretta all’ex dama che, con molta sincerità, ha ammesso di essere tornata single. “Visto che ormai si è capito, sì, ho chiuso la storia con Cristiano. Una scelta definitiva che ho preso io. Ma oggi ho scelto la mia libertà di vivere. Il bene resterà per sempre”. Con queste parole, Asmaa Fares ha ufficializzato la fine della storia con Cristiano Lo Zupone.

“Conosce l’amore solo chi ama senza mai perdere la speranza. Asmaa ed io non siamo più legati, come lei ha appena pubblicato.

Ha specificato che per lei rimane il bene, io invece provo amore, quel forte amore che mi ha portato ad innamorarmi di lei in pochissimo tempo durante il programma”, ha scritto poi su Instagram Cristiano. “Preciso soltanto che nessuno dei due ha commesso mancanze di rispetto, tradimenti o cose simili, c’è stato un precipitarsi di situazioni spicciole che ci ha portato dal scegliere le fedi per il nostro matrimonio 10 giorni fa alla necessità di separarsi, alla voglia sua di chiudere tutto“, ha aggiunto.

“Io sono sempre sincero, non ho paura nel dire pubblicamente che nonostante siano stati solo 5 mesi, quello che ho sentito per lei e per suo figlio è stato l’amore più grande che ho provato in tutta la mia vita. Ho vissuto per la prima volta cosa volesse dire realizzare il mio sogno, una piccola famiglia tutta mia, tutta nostra, con una mamma speciale ed un figlio meraviglioso. Ringrazio tutta la sua famiglia per avermi fatto sentire unico. Sono stati 5 mesi di sensazioni e sentimenti che non dimenticherò mai. Ora ricomincio da me”, ha concluso.