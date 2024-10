Royal Family, arriva un messaggio molto importante e di colpo cambia tutto

Da quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare il Regno Unito, i rapporti tra i Sussex e il resto della Royal Family si sono fatti sempre più tesi. Eppure, grazie ad un messaggio, tutto è cambiato.

Che tra Harry e il resto della Famiglia Reale non scorra buon sangue è cosa ormai ben nota. Il Principe “ribelle” e la moglie, l’ex attrice Meghan Markle, hanno deciso di lasciare il Regno Unito e la vita a Palazzo quattro anni fa rinunciando ai propri incarichi pubblici. Da allora, i rapporti con la Royal Family si sono fatti sempre più tesi, in particolare dopo che i Sussex hanno parlato apertamente di atteggiamenti razzisti da parte della famiglia del Duca. Eppure, un messaggio si è dimostrato in grado di cambiare tutto con grande velocità.

La Royal Family non sta vivendo un periodo semplice. Lo scorso febbraio, Re Carlo ha annunciato di essere affetto da un cancro, che gli è stato diagnosticato in seguito ad un’operazione alla prostata. Dopo poco tempo, a marzo, anche Kate Middleton ha fatto sapere di stare lottando contro un tumore, chiedendo rispetto per la sua privacy durante le cure.

Solamente qualche giorno fa, la Principessa del Galles è tornata sui social con un video in cui ha dichiarato di aver finito il ciclo di chemioterapia. La sua battaglia non è ancora completamente terminata, ma Kate si è detta pronta a riprendere i suoi impegni nei prossimi mesi. In tutto ciò, Harry e Meghan si sono mantenuti ad una certa distanza dalle vicende che hanno riguardato i royals. A parte una visita al padre Re Carlo, il Duca di Sussex non ha visto né il fratello né la cognata, con i quali parrebbe aver tagliato ogni ponte.

Royal Family, la situazione si ribalta dopo il messaggio inaspettato: cosa è successo

Seppellire l’ascia di guerra non sembrerebbe un’impresa affatto semplice per i due fratelli. Tuttavia i colpi di scena non mancano mai e, grazie ad un messaggio molto importante, le cose tra Harry e William si sono ribaltate in un attimo. A fare il primo passo ci pensato l’erede al trono, in occasione di un avvenimento destinato a segnare la Royal Family per sempre.

L’8 settembre 2022 Elisabetta II è deceduta dopo ben 70 anni di regno. In seguito alla sua morte, gli scatti che mostravano Harry, Meghan, William e Kate insieme durante la loro “Long Walk” a Windsor sono diventati presto virali. Per la prima volta dall’addio dei Sussex alla vita a Palazzo, quelli che un tempo venivano soprannominati i “Fab Four” si sono riuniti per rendere omaggio alla defunta Regina.

Secondo le indiscrezioni sarebbe stato William a contattare Harry e tutto sarebbe accaduto “molto rapidamente”, come spiegato da una fonte al Daily Mail. Lui e Kate infatti avevano già intenzione di incontrare i supporter della Corona e, dopo aver saputo che Harry stava organizzando una passeggiata con tanto di equipe cinematografica, il Principe di Galles avrebbe deciso di mandare un messaggio al fratello per dimostrare – tutti insieme – la loro vicinanza durante quello che è stato un lutto non solo per loro ma per l’intera nazione.