Prodotti di bellezza, come riciclarli in modo corretto: quasi nessuno sa come fare

I prodotti di bellezza possono essere riciclati al pari del resto dei rifiuti in casa, tuttavia ci sono alcune accortezze da dover rispettare.

Per la salute della nostra pelle è bene controllare sempre il PAO (Period after Opening) dei prodotti cosmetici che andiamo a utilizzare, ovvero i mesi in cui è possibile utilizzare il singolo prodotto una volta aperto. È possibile che la nostra postazione beauty sia piena di prodotti scaduti di cui non siamo consapevoli, per questo dopo l’apertura è bene annotare la data sopra ai prodotti, così da poter monitorare nel tempo lo stato del singolo prodotto.

Tuttavia per eliminare i prodotti cosmetici è bene seguire alcune accortezze, così da rendere lo smaltimento di tali rifiuti il più green possibile. Anche in campo beauty riciclo e riutilizzo dovrebbero essere due elementi fondamentali.

Molto spesso alcuni prodotti dopo la scadenza possono cambiare destinazione d’uso: pur non andando più bene per entrare a contatto con la nostra pelle possono essere riutilizzati in modo alternativo fino al termine del prodotto. Ecco quindi tutte le regole da tenere a mente per smaltire alla perfezione questi elementi.

Prodotti beauty, così possono trovare nuova vita

Il primo imprescindibile passo quando si tratta di beauty è capire che less is more: non ha senso acquistare 2/3 mascara diversi, numerose creme e infiniti prodotti di bellezza, per poi lasciarli scadere nell’armadietto in bagno. Una volta trovata la propria routine di bellezza sarebbe bene selezionare il proprio set beauty e comprare i prodotti solo quando quelli che si stanno utilizzando siano finiti o prossimi alla scadenza.

Può capitare che alcuni prodotti non si possano utilizzare per motivi di forza maggiore, ad esempio un bagnoschiuma potrebbe procurarci delle irritazioni quindi sarebbe meglio evitare di utilizzarli. Tuttavia, per non sprecare il prodotto i bagnoschiuma possono essere utilizzati come detergenti per il lavandino della cucina o del bagno. Le creme viso invece diventano degli ottimi detergenti delicati da utilizzare su borse, divani e scarpe in pelle ed ecopelle.

Quando un prodotto è giunto al termine prima di buttarlo bisogna assicurarsi di lavare il contenitore, così da poter essere smaltito nel contenitore della plastica. Oppure sarebbe ancor meglio utilizzare brand che utilizzano flaconi eco-friendly, dunque completamente riciclabili. Molti brand danno poi l’opportunità di consegnare il flacone vuoto, così da assicurarsi che lo smaltimento dello stesso avvenga in maniera consona.

Uno degli elementi più difficili da riciclare sono le palette makeup, spesso sono munite di diversi elementi, dallo specchietto ai divisori, e sono realizzate con vernici molto particolari. Per questo motivo andrebbero smaltite nel bidone dell’indifferenziata. Sembreranno azioni da poco ma se messe in pratica da tutti possono davvero fare la diffenza per l’ambiente.